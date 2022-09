‘JEDVA ČEKAM DA ZAKORAČIM U BIJELU KUĆU!’: Oglasila se prije početka Zadruge 6 – NAJAVILA VELIKU PROMJENU

Nakon burne i jedne od definitivno najgledanijih sezona “Zadruge” u pitanju, pete sezone, početak šeste sezone zakazan je za 9. septembar u 21h, a kako je ulazak novih zadrugara u Bijelu kuću iz dana u dan sve bliži, portal Pink.rs odlučio je da se priseti dobro poznatih lica, koja su svojevremeno osvojila srca publike širom regiona.

Ivana Šopić, učesnica “Zadruge 3”, ali i voditeljka koja je čitavih deset mjeseci tokom trajanja “Zadruge 5” krasila male ekrane TV Pink, samo nekoliko dana pred početak nove sezone, otkrila je kako se osjeća i koja joj je sezona definitivno najupečatljivija, kao i šta će promijeniti u svom poslovnom angažovanju.

Kada sagledaš sada unazad sezone “Zadruge”, koja ti je najupečatljivija i zbog čega?

Definitivno sam jedna od onih koja je mislila da nakon “Zadruge 1” ne postoji odnos kompleksniji, turbulentniji ili upetljaniji i da može da se desi pred kamerama, ali nas je “Zadruga 5” sve demantovala. Tako da je meni “Zadruga 5” definitivno najupečatljivija. Moguće da je tu prisutan taj momenat da sam se družila sa tim istim zadrugarima dvije do tri puta nedjeljno u Bijeloj kući, pa sam imala i priliku i da na moju sreću, bliže i osjetim sve to i da se nekako saživim sa tim ljudima. Tako da je “Zadruga 5” definitivno oborila sve rekorde, bacila je u senku dosta prethodnih sezona. Da li je moguće da “Zadruga 6” baci u sjenku petu sezonu? Mislim da je vrlo moguće, s obzirom na to šta sam načula, ko ulazi i mogu samo reći da jedva čekam.

Kada je u pitanju tvoje poslovno angažovanje, kakva su tvoja očekivanja od nove sezone?

Što se tiče mog poslovnog angažovanja, sama činjenica da sam angažovana na projektu kao što je “Zadruga” kao deo voditeljskog tima, meni je čast i radost. to se tiče mog poslovnog angažovanja u novoj sezonu, smatram da će ostati slično kao i prošle sezone, a ako bude malo više angažovanja, neću se žaliti, s obzirom na to da “Zadruga” lako uđe u krv. Meni je “Zadruga” i nakon mog učešća ušla u krv, a pogotovo nakon angažovanja mog kao voditelja. Velika mi je stvar što sam dio toga i veliki napredak u karijeri, kao i u svakom smislu. Tako da, mogu da kažem da jedva čekam da zakoračam u Bijelu kuću sa inirom u uhu.

Šta očekuješ od nove sezone kada su učesnici u pitanju?

Učesnici nas svake sezone iznenade. Neki od kojih se ne očekuje, dosta daju za rijaliti, da li namjerno ili nenamjerno, desi se. Na primjer, neko ko mnogo obećava, desi se da ne ispuni očekivanja gledalaca. To je uvijek neizvjesno, zato je “Zadruga” zanimljiva, interesantna i toliko gledana. Mogu da kažem da dosadašnje učesnike, koliko sam mogla da ispratim, slažem se da im je mjesto u “Zadruzi 6” i moje je samo da im poželim sreću i da ih vidimo na djelu što prje, a to je 9.septembra.

Šta to voditeljka Ivana Šopić mijenja kod sebe u novoj sezoni?

Voditeljka Ivana Šopić će korigovati kod sebe sitne stvari za koje smatra da treba i one za koje je posavjetuju stariji i iskusniji kod nje. To neće biti velike promjene, s obzirom na to da se ja korigujem iz dana u dan, smatram da čovek treba na dnevnom nivou da radi na sebi. Tako da, neće biti to gledalištu intresantno toliko, neće biti vidljiva promjena, ali svakodnevni rad na sebi biće primetan kroz par godina. Kao što, moram da se pohvalim, dobijam komplimente i pohvale da sam sve bolja i bolja i to od ljudi čije mišljenje cijenim. Tako da, idemo samo naprijed i težimo ka savršenstvu.

Strahuješ li od nekog izazova?

Ne strahujem ni od jednog izazova, čak štaviše, izazovi me pokreću, jako sam ambiociozna, volim izazove. Prihvatala sam u životu velike izazove, oni su me i okarakterisali i napravili i doveli ovdje gdje jesam. Od izazova se kujemo i mislim da nisam neko ko će da kaže “Ne” bilo kom izazovu. Tako da je izazov, koji god da je, dobrodošao u mom životu i rado ću ga prihvatiti. Naravno, dokle kod se uklapa u neke norme i principe, piše Pink.

Na šta si najponosnija do sada?

Najponosnija sam, iskrena da budem, što sam od stotine i stotine zadrugara koji su prošli Bijelom kućom ostavili ili neostavili utisak, što sam baš ja ostavila utisak da sam sposobna da budem dio voditeljskog tima. U mom kolegi Milanu Miloševiću i u meni je neko prepoznao talenat da budemo odgovorni što nije malo. Sigurno sam najponosnija što je neko u meni to video, da mogu. Najponosnija sam na to što sam, do dan danas, opravdala očekivanja ljudi koje cijenim i koji su mi dali priliku da budem dio projekta “Zadruga” i što sam duio televizije Pink. Televizije koju sam gledala kao mala i mogla sam samo da sanjam da se pojavim na malim ekranima i da iznad mene bude ružičasti znak “RTV Pink”.

