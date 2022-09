RASPADA SE ZBOG ZLA KOJE JE RADILA DEJANU! Vendi oplela po Dalili, pa spomenula CRNU MAGIJU!

Vesna Vukelić Vendi vjeruje da Dalila Dragojević danas trpi posljedice crne magije koju je ona sama ili neko iz njene porodice pravila kako bi bivšeg supruga Dejana vezala uz sebe i sa njim mogla da radi šta hoće.

– Ona ima sreće što rijaliti ne traži svijetlo, već tamo mulj odrađuje posao. Ona je uspjela da napravi ozbiljne probleme, jer kao što vidimo Dejan još ne može da se iščupa iz svega toga. I dalje komentarišu kakav je bio u trećoj sezoni, ali on je i tada bio uvračan, čovjek ni tada nije bio svoj, bio je demonizovan. Sada je neko drugi, zapravo, sada je onaj stari, kakav je rođen, ali džabe kad on nema duhovnu dimenziju i ne shvata mnogo toga. Dejana će zato cijeli život pratiti repovi nečastivog – kaže Vesna za Svet i dodaje da pošto je Dragojević, zahvaljujući moćnim molitvama monaha uspio da se spasi od magije, osoba koja je to pravila imat će ozbiljne posljedice:

– Naravno, Dalila to najbolje zna. Sva njena lomljava, zapomaganja su zbog toga. Mi ne znamo koje sve medikamente ona uzima da se vještački smiri, ali ljudi koji se bave crnom magijom ne mogu da imaju normalnu vezu ni dobar život. Oni su skršeni iznutra, ruine, samo su spolja kao dobro. Pitanje je i koliko će dugo te ruine moći da žive. To zavisi od toga koliko su toga uradili za nečastivog. Oni šminkaju situaciju, objašnjavaju da imaju novog dečka, lijep život, nova kola, a to je u stvari samo vrisak iz njih. Zlo koje su sami sebi napravili im neće dati mira dok ih ne uništi skroz. Oni se iznutra raspadaju od magije. Ovdje je magija nasljeđena, ide do trećeg koljena baba, mama i cijela priča se završava na unuki, odnosno kćerki. Oni su izvorno zli i raspadaju se onog momenta kad nečastivi to odluči. Naravno, u slučaju da nema iskonskog pokajanja. Ako se uzme u obzir da je Dalila držala Dejana na nivou robota i nevidljivo upravljala njim, sve je morao kako ona hoće jasno je o čemu se radi, a epilog ćemo vidjeti – rekla je Vendi, piše Informer.

Facebook komentari