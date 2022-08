“LESI SE UVIJEK VRATI KUĆI!” Maja Marinković razvezala jezik o POMIRENJU Aleksandre i Pece – spomenula i TUŽBU!

Najkontroverznija zadrugarka Maja Marinković polako se sprema da još jednom zakorači na imanje u Šimanovcima.

Kako i sama tvrdi, njoj se dešava rijaliti i van zidina Bijele kuće, a sada je otkrila šta se konkretno događa u njenom životu.

– Šta se tačno dogodilo u hotelu sa Filipom?

– Do tuče nije ni došlo, vidjela sam šta je Zola pričao u emisiji, ali to je Zola. On kao jedinka nikad u životu nije uspio da dobije status u društvu, pošto je u klošarskom stilu cijeli život. Gradio je popularnost preko Miljane Kulić, tako da se zaista ne bih bavila ljudima koji konzumiraju opojne supstance, pa onda doživljavaju preobražaj u mozgu – rekla je.

– Hoćeš li pokrenuti tužbu?

– Baš me briga da se bavim Filipom i Zolom i njihovim pričama.

– Zola svake godine ima nešto protiv tebe. Da li je zaljubljen u tebe?

– Mislim da jeste. Vjerovali vi ili ne, da li zvučala prepotentno, svi se sjećaju da je Zola, kada je ušao u „Zadrugu 2”, imao taj stav prema meni da me muva, međutim, ne mogu da tvrdim, ali mislim da se loži na mene.

– A šta se desilo sa Filipom?

– Ja i Filip se jesmo posvađali, ali to nije bilo tako kako je on ispričao. Tu noć ja sam izašla i nisam imala vremena da se uključujem i da se bavim tom temom, kao što se ni sad neću baviti time nešto preterano. Istina je da se mi nismo u stvari ni pomirili, jer to nije bila nikakva veza. Jesmo se vidjeli, popričali i htjeli da spustimo loptu, ali sada sam sigurna da smo mi dva različita svijeta i želim mu sve najbolje.

– Ljudi su protumačili da se sa Filipom ti svetiš Peci, a Filip Dalili.

– Ma ne.

– Priča se da te Peca stalno zove.

– Ne znam ko je, ali meni stalno zvoni telefon sa nekih nepoznatih brojeva, a da li je to Peca, ne mogu da tvrdim.

– Kako komentarišeš pomirenje Sandre i Pece?

– Pa Lesi se uvijek vrati kući ili nešto slično poput filma “Lepota poroka”. Njih dvoje bi se našli u tim ulogama, samo na obrnutim stranama. Oni su bili već u jednoj istrošenoj fazi, a ja nikada ne bih bila tolika jadnica da sakupljam nečiji otpadak. Imam veća mu*a od nekih.

– Ti si donekle njima možda i popravila odnos?

– Dobar sam čovjek, ako sam to učinila, nek im je sa srećom.

– Aleksandra je više puta istakla da si ti nar.omanka. Kako to komentarišeš?

– Ja?! Ne znam zašto sam joj onda bila drugarica ako je to tako. To su čiste laži, jer kad osoba nema šta drugo da kaže, to je posljednje.

– Ulaziš li u “Zadrugu 6”?

– To ne mogu da vam otkrijem, ali pregovori su u toku.

– Da li si digla sebi cijenu?

– Ja nemam cijenu, a uglavnom sam do sada dizala cijenu drugima.

– Koliko je tebe to do sada koštalo?

– Mene je uglavnom koštalo živaca i javnog blama.

– Da li si spremna za novu ljubav u “Zadruzi”?

– U protekla dva mjeseca sam imala jako turbulentan period. Mnoge stvari su mi se izdogađale i mogu da kažem da sam imala rijaliti u spoljnom svijetu. Još uvijek nisam spremna za vezu, ali nikad ne reci nikad.

– Da li kod tebe važi pravilo da muškarac mora da ti obezbedi „roleks”, stan i auto?

– Naravno da ne, pa ko se vodi tim primitivnim razmišljanjem, sponzoruše?

– To je izjavila Jovana Jeremić?

– To je u njenom stilu, što se da vidjeti i u jutarnjem programu. Pošto je to izjavila, onda definitivno jeste sponzoruša.

– Da li bi poslije svega što se desilo došla kod nje u emisiju?

– Naravno, pa to bi bila najgledanija emisija, piše Objektiv.

