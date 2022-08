ANĐELA I MATEJA BILI INTIMNI PRIJE “ZADRUGE”?! Isplivali nepoznati DETALJI iz karantina: “Iskoristit ću DOKAZE!”

– Vas dvoje ste imali kratku romansu, o tome ćemo kasnije. Jedna tema je udarna u posljednje vrijeme. Koje dokaze imaš koji potvrđuju da su Mateja i Anđela bili intimni u karantinu – pitao je Darko.

– Ja sam to čula, ali ne od njega. Ljudi su mi to rekli, ali ćuti o tome sve vrijeme. Ta tema se nije pokretala, zato nisam željela da pričam o tome. Anđela se folirala, predstavljala se kao fina, mene bi napadali da iznesem tako nešto, jer se ja nisam najbolje pokazala. Mislili bi da lažem – kazala je Ana.

– Ja se zaista nisam vidio sa njom u karantinu, vidio sam je samo na ljekarskom pregledu – kazao je Mateja.

– Kako onda ti tvrdiš da su imali nešto – upitao je Darko.

– Nekom su se povjerili, vjerovatno je to bila ona. Tvrdim da je to istina, ona može da me sudi ako želi. Može da okači to mačku o rep – rekla je Ana.

– Izjasnio sam se o tome, ne želim da više govorim o toj temi. Glupo mi je jer se njih dvije prepucavaju međusobno oko te teme – rekao je Mateja.

– Mene je iznerviralo jer su mene ubijeđivali za neke stvari da nije istina kako je ona olupala kola bivšem momku. Kada sam izašla, ja sam potvrdila to. Može da me tuži, ukoliko želi i za to. Mene su ubijeđivali da to nije istina. Kada sam izašla, iznijela sam i ovo za kartantin, znam da je to istina – kazala je Ana.

– To sam i ja čuo, ali nije provjerena informacija – rekao je Mateja.

– Kada te bude tužila, šta ćeš uraditi – upitao je Darko.

– Onda ću iskoristiti dokaze, to su mi potvrdile dvije osobe – kazala je Ana.

– Nekada sam ostavljao prostora za druge djevojke, govorio sam da nemam komentar. Kada je ona u pitanju, zaista stojim iza stava da ništa nije bilo – kazao je Mateja.

– Da li je nečega bilo u Zadruzi, ispod pokrivača – upitao je Darko.

– Ne želim to da komentarišem – kasao je Mateja.

– Ona je izjavila da ti pokušavaš da se opereš preko nje – kazao je Darko.

– Uvijek stojim iza svojih postupaka, ne stidim se sebe i svojih postupaka. Ja ne pokušavam nekoga da uprljam, da bih sebe izdigla. Ona se prestavljala kao jedna osoba, ali sam ja smatrala da to nije tako – kazala je Ana, piše Srbija danas.

