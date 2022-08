“JOVANA JEREMIĆ JE SPONZORUŠA! Primitivno!” Maja Marinković oplela po voditeljki i njenom Jutarnjem programu

Maja Marinković nedavno se pojavila ispred zgrade televizije Pink sa svojim ocem Takijem, kako bi sa produkcijom utanačila uslove za ulazak u šestu sezonu rijalitija “Zadruga”, piše Srbija Danas.

– Ja mislim da je Zola zaljubljen u mene, to ste svi vidjeli od kada sam prvi put ušla u rijaliti – rekla je Maja, pa prokomentarisala rečenicu Jovane Jeremić da muškarac treba ženi da priušti Rolex i skupa kola.

– Naravno da to nije bitno, pa ko se vodi tim primitivnim razmišljanjima. Sponzoruše, ja sponzoruša nisam! To možda tako razmišlja Jovana Jeremić, to jeste u njenom stilu kao što se da i pokazati u jutarnjem programu, ali u mom ne. Ako je to ona izjavila, ona je sponzoruša, da! – rekla je Maja bez dlake na jeziku, pa otkrila da li bi gostovala kod nje u Jutarnjem:

– Naravno da bih, zašto da ne, to bi bila najgledanija emisija, ja volim da dižem šer, to sam ja, uvijek pomažem svima – rekla je Maja.

