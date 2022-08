OPERISAO ŽELUDAC U ŽELJI DA SMRŠA, PA SE ŽESTOKO POKAJAO: Sloba Vasić više ne izgleda ISTO, pjevač smršao zahvaljujući OVOME!

Međutim, njemu operacija i ugradnja balona nije pomogla, zbog čega se gorko pokajao, o čemu je govorio javno.

Sada se Sloba na društvenoj mreži Instagram pohvalio svojom transformacijom.

Naime, pjevač je objavio selfi iz teretane i pokazao fantastične rezultate!

– Mora se – napisao je Sloba Vasić u opisu fotografije na Instagramu, a uslijedile su brojne poruke podrške.

Podsjetimo, Sloba je nedavno istakao da njemu operacija nije pomogla jer kako kaže ima elastičan želudac:

– Tačno je to što se piše u medijima. Moram da kažem da mi ljudi često postavljaju to pitanje. Nisam skraćivao želudac, ja sam ugrađivao balon. To je velika razlika iz razloga što, ako se dobro sjećam kako mi re rekao doktor, tu se uklanja dvije trečine želuca, i onda je to ozbiljnjije. Ovo što sam ja uradio je balon koji zatvori jedan dio želuca, gdje ostane neki mali prostor gore u kojem bi trebalo da se smješta hrana – rekao je Sloba Vasić, te dodao:

– Kod mene je problem što je moj želudac elastičan. Ta operacija nije za mene. Taj zahtjev nije za mene. Nažalost ja sam to uradio, ali svaki organizam je drugačiji. To je razlog što nisam zadovoljan. Da napomenem da nisam rekao da nisam zadovoljan doktorom i klinikom, već je problem organizam koji to sve nije prihvatio kako treba – rekao je Solba Vasić za Puls Srbije i Kurir televiziju.

