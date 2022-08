JEZIVA ISPOVIJEST IZ ZATVORA! Otac učesnika Zadruge 6: “Zbog sina nisam dobio uslovnu, TUŽIT ĆU ga krivično”

Domaću javnost uznemirile su tvrdnje da je Luka Radivojević, bivši dečko Miljane Kulić, javno optužio svog oca za porodično nasilje.

Kako je sam Luka u ispovesti za “Kurir” ispričao, njegov otac je završio u zatvoru, nakon što je podigao nož na njegovu majku, kada je hteo i da je baci s prozora.

Redakciji “Kurira” javili su se Lukin otac Goran, koji je trenutno na izdržavanju zatvorske kazne u Zaječaru, i Lukina mlađa sestra Teodora, koji su demantovali ove Radivojevićeve tvrdnje, istakavši da je on spreman na sve kako bi bio u javnosti.

Koliko je Goran ogorčen na sina, pokazuje i činjenica da će čim izađe iz zatvora, presaviti tabak i podneti krivičnu prijavu protiv sina.

– Da bi postao popularan i da bi ušao u neki rijaliti, Luka bi prodao i mene i majku. Nije tačno da sam ja napadao njegovu majku i sve ono što je on izjavljivao. Ja se jesam svađao s ženom zbog njega i to zato što ga je ona podržavala i branila, ali nikada nisam tukao ni ženu ni ćerku. Ja sam ga lično uhvatio na gomili na železničkoj stanici. Ne znam zašto ne kaže da u prošlu “Zadrugu” nije ušao jer nije prošao zdravstveni pregled – započinje priču Goran iz zatvora, kome je sin svojim lažima napravio pakao od života.

– Ljudi su nam dolazili u kuću da traže svoje pare nazad. Zaduživao se gde je stigao, uzimao je od njih po 200-300 evra, pa sam morao da vraćam njegove dugove. Sve sam mu u životu pružio, kupovao mu sve što mu treba, vozikao sam ga tamo-vamo, čas do Pazove, čas do Ibarske magistrale. Organizovao sam mu i punoletstvo, platio mu vozački ispit, ali on nije hteo da vozi jer nije automatik. Iz zatvora sam mu našao i posao sa platom od 80.000 dinara, sve je napustio jer je lenština obična. Žena mi je slala novac da imam dok sam u zatvoru, a on je sve uzimao i nikada mi nije vratio. Zbog njega i njegovih laži nisam dobio uslovni otpust. Čim izađem odavde, tužiću ga krivično, za sve što pričam imam mnogo svedoka. Sve će vam ovo potvrditi i moja ćerka – završio je u suzama svoju ispovest potrešeni čovek.

Novinari su da bi proverili njegove navode, pozvali i Lukinu sestru Teodoru, koja je stala na očevu stranu, ali je i sama istakla koje sve probleme je imala zbog ponašanja svog brata.

– Nije tačno to što je Luka pričao. Svađa između tate i mame je uvek bila zbog njega. Tata nije alkoholičar, to su sve laži. On jeste pio, ali ponekad sa društvom i kad su neka slavlja, a ne svaki dan kao što moj brat priča. On sve ovo radi da bi se u medijima pričalo o njemu, svi ti problemi su mogli da se reše privatno i u krugu porodice. Nikad tata nije udarao mamu glavom o zid. Televizore jeste uzeo, ali da se u kući ne bi gledao rijaliti, s kojim je Luka opsjednut. Zbog svog ponašanja, stvarao mi je neprilike i sa prijateljima. Nikako to ne podržavam. Luka samo želi da bude poznat, a nije niko mi ništa – završila je ogorčena sestra.

S obzirom na to je prošle godine potpisao ugovor sa Pinkom, ali se nije pojavio u Beloj kući, mnogi nagađaju da će se Luka useliti na velelpno imanje u Šimanovcima u šestoj sezoni Zadruge, piše Srbija danas.

Šta je Luka pričao o porodičnim problemima saznajte u video prilogu u nastavku:

