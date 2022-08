LEPI MIĆA KONAČNO OTKRIO ZAŠTO GODINAMA ŽIVI U RIJALITIJU! Proveo je tamo tačno 1.900 dana, a ulazi i u SLJEDEĆI

Bio je u devet rijalitija, a kako kaže, sprema se i za deseti. On tvrdi da se u rijalitiju takmiči zbog novca i da sve što zaradi daje ženi, sa kojom je u braku 33 godine.

– Računao sam, do sada sam u rijalitijima proveo 64 mjeseca, odnosno 1.900 dana! Bio sam u devet rijalitija i spremam se za deseti! Riješio sam, ulaziću u “Zadrugu” sve dok budem zdrav i vitalan. Ma umrijet ću u rijalitiju! – započinje pjevač priču i objašnjava zašto voli da živi na Pinkovom imanju u Šimanovcima.

– Ulazim u rijalitije zbog zarade, novac me motivše. Ja tamo radim za mjesečnu platu, koja nije mala, i sve pare dajem ženi! Ona je moja najveća podrška, srčano me bodri dok sam unutra. Shvata da je to moj posao. Jedino ne voli kada psujem, ali razumije da je to šou-program… Meni stvarno ne pada teško rijaliti. Zdraviji sam i oštroumniji od svih koji su se do sada našli u “Zadruzi”. Psihički sam jak, nikad nisam imao krize i umijem da igram igru. Jak sam kao beton i nijednom mi se nije desilo da puknem, jer sam za rijaliti spreman kao zvijer – rekao je.

Lepi Mića kaže da ga neki ljudi doživljavaju kao uobraženog, bahatog i bezobraznog pjevača, a on tvrdi da je vrijedan, radan i da nikad nije glumio i predstavljao se da je ono što nije. On se prisjeća svog prvog rijalitija i otkriva kako se tada osjećao.

– Ušao sam prvi put u rijaliti “Farma” 2013. godine i jako dobro sam se snašao. U startu sam im pokazao zube i postavio ih na svoje mjesto. Nikad nisam imao tremu, umijem da “plivam” gdje god i s kim god da sam. Ušao sam u rijaliti na nagovor čelnika Pink televizije, a posljednjih pet godina imanje u Šimanovcima je postalo moja druga kuća – priča pjevač i dodaje da mu ništa ne fali u rijalitiju:

– U kući imamo svega, ponašaju se prema nama kao da smo carevi. Nikada mi ništa nije falilo! Volim tamo da plivam, vejžbam i hranim se zdravo, zato sam jak, snažan i pun mišića i nemam stomačinu kao današnji omladinci. Za mene je rijaliti vrhunska zabava koja bi nas napolju mnogo koštala. U “Zadruzi” mladi jedu i je*u za džabe! Zato mislim da treba da zasluže da uđu u “Zadrugu” i tamo ostanu deset mjeseci – rekao je on.

