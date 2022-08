ZOLA ŽELI DA POSJETI MILJANU! Čolić otkrio da bi da vidi Kulićku, ALI POD JEDNIM USLOVOM!

Miljana i Zola imali su više nego burnu vezu koja se završila u petoj sezoni “Zadruge” kada ju je on prevario sa Nevenom Savić. Kulićeva je tada Zoli nanijela povrede udarcima u glavu štiklom, a nakon izlasak iz rijalitija upoznala je svog sadašnjeg dečka Nenada Macanovića Bebicu s koji je ponovo ušla u rijaliti tokom kog su oboje diskvalifikovani.

Zola je sada, uprkos lošim odnosima s Miljanom, u emisiji “Narod pita” izrazio želju da je posjeti, ali smatra da to ne bi bilo baš dobro za nju:

– Iskreno nisam, nisam čak ni pokušavao da stupim u kontakt sa Miljanom. Smatram da u ovom momentu nije nekako trenutak za to, s obzirom na se situacije koje su se izdešavale. Znate moj odnos sa njenima i u kakvom je ona trenutno stanju, smatram da bi iniciranje kontakta sa njom uznemirilo situaciju. Nije pametno da pokušavam. Ništa ne bi dobro donijelo to. Ja sam i javno pružio podršku, evo i ovim putem, želim joj brzi oporavak. Čitao sam da pravi haos zbog cigarete, smatram da joj to ne treba. Ako gleda ovaj video, treba da razmišlja o zdravlju i da se oporavi, a cigarete i druge gluposti, to će doći vremenom. Najbitnije je da ona ozdravi – istakao je Zola.

A na pitanje da li misli da bi Miljana voljela da se čuje s njim, a Zola je priznao:

– Nezgodna situacija iskreno. Ja bih sad otišao u posjetu kod nje, kad bih znao da bi ona normalno odreagovala sa mnom. Da neće doći do nečeg lošeg. Ali koliko čitam, ne može ni da se ide u posjetu kod nje, nekako nisam razmišljao o tome, smatram da ne bi bilo pametno. Ona je osoba koja može da reaguje i ovako i onako. A kad bi odregovala lijepo i veselo, bilo bi okej da se ja pojavim. A kad bi odreagovala drugačije, reklo bi se da sam ja inicijator toga. Najbolje da se oporavi, a šta mogu da joj poručim, osim da bude pametna, da sluša doktore, da vjeruje u sebe i da se moli Bogu. Smatram da će joj Bog dati ponovo šansu za život, jer ipak, ona je to zaslužila – dodao je on.

– Ja pokušavam da zaboravim loše, život je u pitanju, imali smo mi lijepih trenutaka. Mnogi me kritikuju što joj pružam podršku, jer me je ona “sahranjivala”. U pravu su, ali treba malo ljudskosti pokazati. Ne pružam ja njoj podršku da bih bio bolji čovjek – dodao je Zola, koji je otkrio i u kakvim je odnosima sa Nevenom Savić:

– Iskreno, čuli se više puta, treba da se vidimo, da pričamo o svemu. Ona je otišla na odmor neki, vidjet ćemo se kroz par dana, da popričamo drugarski. Da razmijenimo utiske i ako sam pogriješio neke stvari, izvinit ću se. Nikad se ne zna šta nosi večeras, sutra, prekosutra, ne bih sto posto rekao da neće biti veze. Smatram da ne, ali ništa ne bih rekao sa 100% tvrdnjom – rekao je Čolić koji je bio najbolji drug Filipa Cara i na pitanje da li zna da njegov prijatelj ima djevojku, odgovorio:

– Nema, koliko ja znam nema, nismo se vidjeli već par dana, ali mislim da nema. Čuo sam da se Dalili pojavio neki Gringo, ne znam, ako je stvaran, živ i zdrav, želim im sve najbolje. Svako ima pravo na novi život, novu ljubav – rekao je Zola, piše Informer.

Facebook komentari