Bio je seks simbol i zvijezda, a droga ga je koštala svega: I majka ga se stidljela

Glumac Nebojša Bakočević rođen je 1965. godine u Beogradu. Glumu je studirao u klasi profesora Predraga Bajčetića, sa njim u klasi bili su mnogi naši istaknuti glumci poput Gorana Radakovića, Anice Dobre, Đorđa Davida.

Filmovi u kojima je glumio danas imaju status kultnih, neki od njih su: „Bal na vodi“, „Dogodilo se na današnji dan“, „Oktoberfest“, „Kako je propao rokenrol“, „Video jela, zelen bor“…

Već kao devetogodišnji dečak počeo je da se bavi glumom, prvi put pojavio se u filmu „Rekvijem za teškaša“, zatim su usledili filmovi “Đavolje merdevine” i “Dečak i violina”.

Najveću slavu, kao i simpatije žena stekao je osamdesetih godina prošlog veka, dok je devesetih odigrao tek nekoliko uloga, ali zapaženih.

Bakočević se 2000-ih pojavio kao epizodni glumac u nekoliko serija i fiilmova.

Kada se govori o jednom od najvećih šarmera jugoslovenskog filma ne može da se ne spomene i to da su ga žene jednostano obožavale.

Jednom prilikom na pitanje novinara kako se „bori s obožavateljkama“, Bakočević je odgovorio „sa neskrivenim zadovoljstvom“.

“Akademiju sam upisao zbog žena. U životu me zanimaju isključivo dve stvari: hrana i žene. Za Oskara me zabole uvo. Volim vesele, lepe i pametne žene. Da bih se oženio, ona bi morala da se brine o meni, a ja o svemu ostalom. Još je davno je Leonard Koen napisao da će žene jednog dana preuzeti sve u svoje ruke, a muškarci će se baviti svojim detinjastim poslovima, kao što su umetnost, poezija… One i onako održavaju ovaj svet u životu”, rekao je Nebojša Bakočević u jednom intervjuu.

Poznato je da je bio u burnoj emotivnoj vezi sa balerinom Ašhen Ataljanc, a kako su pisali tadašnji mediji veza je raskinuta zbog Nebojšinih problema sa drogom.

Jednom prilikom balerina se osvrnula na svoju vezu sa glumcem i prokomentarisala da joj je žao Bakočevića zato što je u jeku svoje slave postao zaboravljen.

Kada se povukao iz javnosti mediji su pisali da je razlog tome njegova zavisnost od hroina.

Za njega se vezivala i priča o hapšenju, jer je navodno u Kotoru pokušao da opljača banku, a kao motiv za tu pljačku ponovo se navodi droga.

Pored svih ovih skandala 1997. godine u listu “Sabor” izašla je vest da se glumac zadužio kod nekoliko privatnika. Kako je tamo navedeno Bakčeviće se uzajmljivao i davao pogrešne adrese stanovanja kao i broj telefona.

Tim povodom za medije se oglasila i njegova majka koja je komentarisala postupke sina.

“Ja sam se ponosila prvih trideset godina svojim sinom, a sada ću izgleda da ga se stidim. Imao je ljubavnih problema, uostalom kao i svi mladi, ali se uvek izvlačio iz njih. U poslednje dve godine od kada je ovo počelo da se dešava, ne znam šta je u njegovoj glavi.”

Glumac je uvek ostavljao utisak tajanstvenog mladića, retko je davao izjave za medije i sva ta mističnost činila ga je zanimljivim i primamljivim žena. On je svakako dozu mističnosti zadržao do danas.

Poslednji put publika je imala prilike da ga vidi u serijama “Vratiće se rode”, “Pet”, kao i u filmu “Artiljero”, prenosi nova.rs

