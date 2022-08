Riješila je da UĐE U “ZADRUGU 6” – pružiće joj NEZAMISLIVE USLOVE u Šimanovcima

Iz dana u dan Miljana Kulić se oporavlja od komplikacija koje su usledile nakon operacije smanjena želuca, zbog čega joj je život visio o koncu. Čim je došla sebi, Nišlijka je počela da pregovara o ulasku u sledeću sezonu rijalitija “Zadruga” i ugovorila posebne uslove zbog novonastale situacije.

Miljana je rijaliti-igrač i to je njen posao. Naravno da će ući u Pinkov projekat, jer em želi, em živi taj način života. Bez nje ne može ni da se zamisli ovaj program. E sad, s obzirom na to da je situacija specifična, ona će imati i posebne uslove. Dakle, zdravstvena nega će biti na maksimalnom nivou. Ona će imati nadzor lekara, koji će voditi računa o terapiji koju prima. Takođe režim ishrane i sna mora da joj bude usklađen, pa će zbog mira biti izolovana od ostalih učesnika – priča naš izvor i dodaje.Što se honorara tiče, on će biti nepromenjen kao i prošle godine. Inkasiraće ona lepu svotu, a plus će imati tretman kao niijedan drugi ukućanin. Miljana mora samo da smanji cigarete, a sve ostalo će se nekako rešiti pomoću dobre organizacije. Sva sreća što je njeno zdravstveno stanje stabilno i što više nije životno ugrožena. Sad čekamo početak rijalitija i da vidimo kako će se snaći sa svim poteškoćama zbog operacije želuca – završava naš izvor. Miljana Kulić se i dalje ne javlja na telefon poznat redakciji, kao ni njena majka Marija, koja dosta vremena provodi kod ćerke u bolnici.

