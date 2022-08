OPERACIJA URAĐENA NA AGRESIVAN NAČIN: Miljana trenutno VAN ŽIVOTNE OPASNOSTI – Ovo NE SMIJE nikako da RADI!

U emisija “Narod pita” voditelj Darko Tanasijević ugostio je bivše rijaliti učesnike, Lazara Čolića Zolu i Marka Đedovića.

Voditelj je počeo razgovor sa gostima o situaciji u kojoj se nalazi Miljana Kulić.

– Svi danima pratimo situaciju o Miljaninom zdravstvenom stanju, Marko, pretpostavljam da ti imaš nove informacije, s obzirom na to da se čuješ sa Marijom i Miljanom – rekao je Darko.

– Jesam, čuo sam se sa njom. Ja se nikada u životu ne bih oglasio po tom pitnju u životu, da nije retarda koji misle da mi je drago. Ja ako hoću da pomognem, neće biti to kačenje na Instagram. Ja sam uvijek za neke praktične stvari. Okrenem broj lijepo od Marije Kulić, tu sam šta god da ti zatreba. Rekao sam da su vrata moje kuće uvijek otvorena, te budalaštine bilo je ovo, bilo je ono. Tada, kad smo se čuli, nisu mediji pisali o tome. Bio je najkritičniji period. Okrenuo sam Mariju iste sekunde, rekao sam joj da sam tu, ona je počela da vrišti i plače. Nikad nisam imao neki osjećaj da se nešto ružno dogoditi, iako je Marija bila zabrinuta. Poslije par minuta mi je stigla poruka od Tijane da ne zna šta da radi, da mami nije dobro… Poslije toga, Miljana je bila u komi, u ovakvom i onakvom stanju. Sve se dobavilo, pribavilo. Javili su se ljudi iz Amerike, Franova mama iz Hrvatske, sve su to negdje što je bilo potrebno, pomogli su. Kaže mi: “Vidjela sam je na ulasku, pošto ne može da se uđe, morala sam da obrišem suze, da uđem nasmijana, da ne vidi nesigurnost. Bilo mi je tada jako teško”. Ja koliko sam čuo, to je bilo urađeno na agresivan način, ta operacija želuca – rekao je Marko, pa je nastavio:

– Jutros mi je zazvonio telefon, piše Miljana Kulić, mislio sam da je Bebica. Marija je išla u crkvu, palila je svijeće. Dosta dugo smo pričali telefonom, milion puta se provuče pitanje: “Je l’ moguće?”, i onda ja kažem, naravno da nije i neće se desiti. I jutos idem ka pošti, piše Miljana, ja rekoh Bebica. Kad ja čujem Miljanu, pitao sam je: “Je l’ si dobro?”, ona mi je rekla: “Je l’ me voliš? Mogla sam da ti umrem”, rekao sam joj da nije mogla – dodao je Đedović, piše Srbija danas.

– Je l se zna koliko će još biti tamo? – pitao je Darko.

– Kad sam joj čuo glas, lakše mi je bilo. Ja te informacije ne prihvatam, ne mogu lošu informaciju da prihvatim zbog mog privatnog nekog razloga. Lijepo mi je zvučao njen glas. Rekla mi je da je ne zasmijavam, jer ne sme da se smije. Puno mi je bilo srce kad sam je čuo. Van životne opasnosti je. Rekao sam Mariji da ode kući da se naspava, prošlo je. Drago mi je što je ta agonija okončana sa dobrim ishodom – nastavio je Marko.

Detaljnije možete pogledati u videu ispod.

Facebook komentari