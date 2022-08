PREBIJENA, UHAPŠENA I DEPORTOVANA: Aleksandra Nikolić progovorila o poslu ani-mir-dame u Švajcarskoj i Turskoj

Kako je Aleksandra otkrila, na predlog drugarice otišla je u Švajcarsku i tamo započela biznis:

– Željela sam da kupim dobru torbu i garderobu. Drugarica mi je preporučila da odem u Švajcarsku da radim kao animir-dama. Trebalo je da sjedim, pijem piće sa gostima i navučem ih da potroše što više para. Šest dana u nedjelji sam radila po cijelu noć i pila alkohol. Na slobodan dan nisam mogla da ustanem iz kreveta koliko sam bila umorna. U te lokale su dolazi ljudi sa Balkana, većinom nepristojni i bahati. Skoro svaki je htio da imamo se.s poslije posla. A ja sam morala da ih zavlačim, da im obećavam da ću im sve ispuniti, a onda da ujutru pobjegnem glavom bez obzira. Zarađivala sam i do 5.500 evra mjesečno, ali je bilo veoma naporno.

Najbolji prijatelj gazde kluba u kom je radila ju je jedne večeri brutalno pretukao.

– Sjedila sam i pila s gostom koji je naručio tri flaše viskija. To je bilo dobro i za gazdu i za mene, jer je potrošio mnogo para. U stan sam se vratila pripita, pa sam malo glasnije pričala, šalila se, smijala… To je zasmetalo gazdinom prijatelju, pa me je prebio. Toliko me je tukao da sam cijela bila plava. Nisam smjela da ga prijavim, jer sam radila na crno. Htjela sam da se vratim u Beograd, ali nisam bila isplaćena, pa nisam imala novac za kartu. Ostala sam tamo još 15 dana, svaki dan gledajući čovjeka koji me je izmlatio. On je već sutradan namjerno došao u lokal da me nervira. Sjedio je, pušio cigaru, pio piće i pravio se da je gospodin. Zbog gazde sam morala da mu priđem, pružim ruku i kažem: “Dobro veče, dobro došli.” Gadila sam se samoj sebi zbog toga. Ali čim sam dobila platu, spakovala sam se i vratila u Srbiju.

Švajcarsku je zamijenila Turskom, gdje je sa 20 godina nastavila da radi kao animir-dama. Ni tamo nije imala mira. Policija je upala u klub u kom je radila i uhapsila Aleksandru i ostale djevojke.

– Bila sam u šoku! Samo sam gledala u jednu tačku i ćutala. Pitala sam se kada ću i da li ću uopšte izaći na slobodu.

Aleksandru su prebacivali iz jednog u drugi pritvor u Istanbulu, pa je tako promijenila četiri ćelije.

– Prvi pritvor je bio odvratan! Spavala sam na podu. Bilo je prljavo, nismo se presvlačili danima, smrdilo je na mokraću…. Potom su nas prebacili u drugi, pa u treći pritvor, a u četvrtom je bilo najbolje. Tu sam imala krevet i tuš da se konačno okupam. Doduše, hladnom vodom. Zatvorenice nisu bile bezobrazne prema meni, jedna mi je krišom dala mobilni da pošaljem poruku. Pisala sam gazdi da proba da nas izbavi. Ubrzo sam bila deportovana za Srbiju, samo sa pasošem, bez garderobe, novca… Imala sam zabranu ulaska u Tursku, ali je prije nekoliko mjeseci ukinuta.

Poslije tog traumatičnog iskustva stavila je tačku na posao ani-mir-dame. U 21. godini odlučila je da postane trbušna plesačica. Nastupala je po klubovima u Makedoniji, gdje je i upoznala žestokog momka sa kojim je počela da se zabavlja. Ubrzo se preselila kod njega u Skoplje.

– Zbog njega sam napustila posao, jer mu je smetalo da igram. Bilo mi je lijepo sa njim godinu i po dana, ali sam ga ostavila, jer me je prebio. To je učinio jer je umislio da gledam nekog momka. Toliko me je istukao da sam imala ozbiljnu povredu na usni. Pošto sam cijeli život gledala nasilje, odmah sam ga ostavila. Batine nikada ne bih oprostila! Taj dečko mi i dalje prijeti. Govori mi da će pustiti neke informacije o meni u javnost. Mislim se: “Ma radi šta hoćeš, samo me ostavi na miru.” Ne znam da li ima moje eksplicitne snimke. Mi se nismo snimali, jedino ako je to radio tajno. Ne plašim se ni njega, ni bilo koga.

Po povratku iz Skoplja u Beograd dobila je poziv da uđe u “Zadrugu 3”.

– Jedan prijatelj mi je rekao da bi bilo super da uđem i pristala sam. Poslije sam prihvatila učešće i u naredne dvije sezone.

Aleksandra je u rijalitiju pronašla ljubav svog života, Dejana Dragojevića.

– Voljela bih da s njim ostarim, ali nemam velika očekivanja, jer ne bih da se razočaram. Želim da imamo četvoro djece. Svojoj djeci ću biti bolja majka nego što je meni bila moja. Prvo ću da obezbjedim sigurnu budućnost, pa ću tek onda da rađam.

Već je počela da ostvaruje svoje snove. Otvorila je Jutjub kanal.

– Snimat ću klipove i tako zarađivati pare. Plan mi je da završim jedan kurs o kom još ne želim da pričam. Zadala sam sebi visoke ciljeve i ostvarit ću ih.

Nikolićeva se poslije “Zadruge 5” vratila u očev stan.

– Nas dvoje ne razgovaramo! Dok sam bila u “Zadruzi”, dolazio je kod mame i proklinjao me. Govorio joj je: “Dabogda Aleksandra nikad nemala sreće! Nek joj nikada u životu ne ide kako treba.” Pa ko to radi? Ko kune rođeno dijete? Prijetio je i da će me istjerati iz tog stana. Smeta mu što sam bila u rijalitiju. Kaže da ga je sramota da izađe na ulicu zbog mene. Zapravo mu smeta što se saznalo kakav je čovjek. Poručila sam mu da ću ga prijaviti policiji ukoliko mi bude prijetio – priča Aleks i nastavlja:

– Ponekad mi je krivo što nemamo normalan odnos. Kada odem kod Dejana i vidim kako mu se mama i tata dobro slažu iako nisu zajedno, rastužim se. Pitam se kako tako nije moglo da bude i kod mene, piše Nadlanu.

