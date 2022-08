MUK U ŠIMANOVAČKOM STUDIJU: Dejanu se javila Dalilina MAJKA – Pogledajte ŠTA JE ON URADIO! (VIDEO)

Sinoć su se u šimanovačkom studiju sreli nekadašnji prijatelji Sandra Rešić i Dejan Dragojević, koji su u okviru emisije “Narod pita”, odgovarali na škakljiva pitanja voditelja, ali i gledalaca. Nakon odgledanog priloga svađe Dejana i Sandre zbog njegovog udaljavanja, voditelj je uključio narednog gledaoca,piše SrbijadanasGabrijela iz Inđuša je kraj telefona…Ja ću samo kratko Sandri da postavim jedno pitanje. Pošto ona kaže da nikakvu emocije nije imala prema Dejanu i da nije bila zaljubljena, gledali smo da je ona nonstop pratila Aleks i njega. Uvek je prevrtala očima i ostalo…Dalila je odmah posle Dejanove veze sa Aleks, vidim da je to sad i Sandra uradila, pa ne znam da li i ona kopira – pitala je gledateljka.

– Više puta sam govorila na tu temu. Prevrtanje očima je bilo. Nije to bilo nikakvog istraživanja, a Dejan je jednom prilikom rekao: “Nemoj da gledaš Sandru, ona pogledom manipuliše”. Ja prevrćem očima na svašta, a ne mora to da bude zbog Dejana i Aleksandre. Verujte mi da, ako se nekada desilo, da je tako izgledalo, verujte mi da nije zbog njih dvoje. Maksimalno sam se trudila da ne komentarišem, jer bi to krenulo po meni. A što se tiče plave kose, ja sam u “Zadrugu 4” ušla kao plavuša. Kad sam izašla, vratila sam se u boju koju sam imala u četvrtoj sezoni. Meni kad se na nekome nešto svidi, ja nemam problema da kažem da i ja to želim. Na primer, Sandra Čaprić je imala ovakvu kombinaciju, meni se svidela, ja sam otišla i kupila. Aleksandri je mnogo lepo stajala plava kosa, a ne kao crnka. Ne mislim da je to kopiranje – odogovorila je žustro Sandra.

Nakon ovog uključenja, Darko Tanasijević je pročitao još jednu “turu” komentara i pitanja sa društvene mreže Tviter.

– Više si Dalilinu majku hvalio nego rođenu, kako komentarišeš sve gadosti koje si rekao – pročitao je Darko tvit za Dejana.

– Nisam iznosio gadosti, nego sam izneo remek delo nečije…Mislim da mi je na fejsbuku stigla poruka od nje, ali sam blokirao, nisam ni otvorio – rekao je Dragojević.

– Pošto je najavljivala da će te tužiti, da li ti je stigao poziv na sud – pitao je Darko.

– Nije mi ništa stiglo – rekao je Dejan.

