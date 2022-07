“DALILA JE VOLJELA CARA, ALI ON…” – MARIJANA OTKRILA DETALJE RASKIDA: Provalila njegovu “taktiku”

– Muvala sam se dok nisam vidjela kakv je. Ne bih poželjela takvog muškarca ni jednoj djevojci. Možda djevojke vide u njemu muškarca, jer je krupan. Mislim da da je okej kao prijatelj, ali ne znam. Da, prešlo je u muvanje zbog mog inata Maji. Djevojke toliko dolijepe za njim, da nije normalno. Muškarci se plaše njega i onda djevojke privlače takvi muškarci. Same su krive i same biraju, to su njihovi izbori. Baš o svakoj djevojci, da ti izazoveš neke situacije – pričala je Marijana.

Da li smatraš da je Car volio Dalilu? – upitala je Dušica.

Da, ali mislim da je ona njega, mnogo, mnogo više voljela – rekla je Marijana, piše Pink.

Facebook komentari