PRVI SNIMAK MILJANE KULIĆ POSLIJE OPERACIJE ŽELUCA! Evo kako se osjeća rijaliti zvijezda i gdje sada BORAVI

Njen dečko Nenad Macanović Bebica otkrio je da se ona dobro osjeća. Sada je Miljana na Instagram objavila snimak kako sjedi u holu bolnice, gdje je urađena operacija.

– Hvala svima koji ste bili uz mene, mama će objasniti sve što se tiče operacije – rekla je Miljana, a Marija snimila i mjesto gdje se njena kćerka oporavlja.

– Sve je proteklo u najboljem redu. Hvala Bogu, dobro je. Odlično je podnijela, kaže doktor. Vrlo su ljubazni i profesionalni. Srećne smo obje. Ja sam pretrnula od straha kad su je odveli kako će da podnese. Tresla sam se, drhtala, od 12 do 13.30 sati. Malo joj je bilo muka prva dva sata i malo je boljelo, ali tako mora. To je prošlo, sada šeta u najveće i noga operisana je više ne boli, jer cijeli dan joj pumpa neka mašina noge od prstiju do polovine butina protiv zgrušavanja krvi. Doktor je fenomenalan i šali se sa njom, na engleskom, pomalo. Hvala Bogu, za sada je sve super. Morala je operacija, jer znate njen karakter sto se tiče hrane – rekla je Marija za domaće medije, prenosi kurir.

Snimak pogledajte OVDJE.

