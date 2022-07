PROŠIRILA SE PRIČA DA SU MAJA I PECA RASKINULI! Marinkovićeva se vratila iz Crne Gore, a sada se oglasila: “Ja sutra idem…”

Dok jedni smatraju da to nikad nije smjelo da se desi, drugi su na strani ljubavi koja ne bira ni vrijeme, mjesto, godine, ni okolnosti.

U javnost je dospjela informacija da su Maja i Peca raskinuli, a ona je u telefonskom uključenju u emisiju “Ekskluzivno” Maja je objasnila zbog čega se vratila iz Crne Gore, piše Pink.rs.

– Ma to je čista glupost, van svake pameti! Ja sam došla samo da bih ispoštovala Tijanin rođendan i da bih se sredila. Tačnije uradila remont, nokte, trepavice i tako dalje! Ja sutra idem nazad, već sutra imam let, tako da te njihove seljačke fore. Rekla sam da neću da se oglašavam ako me budu pljuvali – rekla je Maja u emisiji “Ekskluzivno”.

– Sve je u redu. Mi se volimo i te njihove priče su smiješne, ja znam da bi oni jedva dočekali! Ja znam da bi oni jedva dočekali da ja budem kao nekim prethodnim odnosima, ali od te priče nema ništa, ovo je neki totalno drugi svijet – priznala je ona.

– Mi se volimo, nama je stvarno lijepo! I uopšte ne sumnjam u nas i u cijelu priču – dodala je Maja.

