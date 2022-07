Kevin Spacey danas se u sudu izjašnjava o krivici

Spacey je optužen za pet prekršaja u Britaniji – po četiri tačke za se.sualno uznemiravanje dodirivanjem – i po mnogo ozbiljnijoj tački za privoljavanje osobe na se.sualne aktivnosti izvedene penetracijom bez pristanka. Tužioci tvrde da je Spacey prinudio jednog muškarca na o.alni seks.

On se prvi put pojavio u sudnici prošlog mjeseca kada je njegov advokat izjavio da glumac odlučno negira sve optužbe iznesene protiv njega. Odobrena mu je bezuslovna kaucija i danas bi se trebao pojaviti u londonskom sudu Old Bailey.

Ukoliko bude proglašen krivim za se.sualno zlostavljanje, on bi se mogao suočiti s maksimalnom kaznom od šest mjeseci zatvora ili na neograničenu globu, dok ostale optužbe povlače maksimalnu kaznu doživotne robije.

Policija je saopćila da su se navodna seksualna zlostavljanja desila između marta 2005. i aprila 2013. – četiri u britanskoj prijestolnici i jedno u Gloucestershireu na zapadu Engleske. Njegove žrtve bili su muškarac koji je sada u 40-im godinama i dvojica muškaraca koji su sada u 30-im godinama života, prenosi Reuters.

Spacey, svojevremeno jedan od najvećih holivudskih zvijezda, nestao je iz očiju javnosti otkako je optužen za se.sualne prekršaje prije pet godina, piše Fena.

Taj 62-godušnjak, koji je dobio Oscare za najboljeg glumca u filmu “American Beauty” i za najbolju sporednu ulogu u “The Usual Suspects”, povučen je iz TV serije “House of Cards” i iz filma “All the Money in the World” nakon što su optužbe protiv njega izsašle na svjetlo dana, prenosi Reuters.

