Evo gdje je Dalila otišla poslije finala Zadruge 5: Car je sačekao dok je stajala sa bivšim mužem, a ona zanoćila ovdje!

Naime, on kćerku nije dočekao u finalu, tu nije bila ni njena majka Emina, a istakao je da mora da bira između porodice i Filipa Cara. Uznemirena Dalila pokušavala je da dođe do daha i objasni kako se osjeća, pa su svi imali priliku da vide i sa kim je napustila Šimanovce.

Dalila je pokupila svoje stvari, pa poljubila Filipa i potom je svako otišao svojim putem. Dragojevićka je odlučila da prespava kod Marijane Zonjić.

“Marijana me vodi na more. Letimo odmah, bez muškaraca”, poručila je Dalila kroz smijeh.

“Sada sam jako slaba i morat ćete da me pustite jer ću se onesvijestiti. Nije mi krivo što nisam osvojila prvo mjesto, nisam to očekivala. Da mogu da biram, gledala bih da odnos sa Filipom bude lijep. Ja sam se zaljubila, moje emocije su otišle prema drugom čovjeku, to ne smatram prevarom”, poručila je Dalila u finalu, piše Kurir.

