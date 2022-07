PRAVE SE KLANOVI ZA SUPERFINALE: Dejan otkrio DEŠAVANJA u Bijeloj kući – Dalila FAVORIT od strane zadrugara?

Dejan Dragojević otišao je kod Drveta mudrosti sa kojim je podelio svoje utiske o aktuelnim dešavanjima u “Zadruzi” u proteklih deset meseci, kao i sopstevim problemima. Kako si Dejane? 10 Meseci je iza nas? – navelo je Drvo.

– Dobro sam, evo sada je kraj… Još danas i finiš. Kada se vratim unazad ovo je baš bila turbulentna sezona, svašta se izdogađalo, pola se i ne sećam. Tek kada vidim neke video klipove, podsetim se svega… Neću mnogo da komentarišem i govorim jer znam da mi se svaka reč meri. Sve je to počelo da mi se gadi. Juče mi se tokom igrice zavezao želudac, kada sam bio svestan da ljudi ne navijaju za Dalilu, nego navijaju samo da ne pobedim ja. Svega sam svestan i sve odlično vidim. Osetim kvarnoću, ne volim to. Grupišu se, sada se već prave ti klanovi, vidim im namere… Kada sve pogledam u kompletu, počeli su svi da mi se gade. Nekada, kada Mensur govori o njima, pomislim da ipak on nije lud. Svi se ovde kao podržavaju, te grupice, guraju jedni druge, a sve je lažno među njima. Realno, ovde ne postoji ni jedan zdrav normalan odnos… Da se ja pitam, bila bi ‘seča knezova’, poštedeo bi samo Aleks, Đedovića, Milicu, Mensura… Da samo čuješ šta se priča u programu, a šta se priča sa strane, to Bog ne može pohvatati… Spustio sam loptu u nekom trenutku, igrao sam pametno, da se ne bih ugušio skroz… Ali hvala Bogu, kraj je… Toliko je loših ljudi ovde… – govorio je Dejan.

– Zbog čega su to neki ljudi radili? – pitalo je Drvo.

– Strah, korist, kadar i komunikacija… Hvale se uzajamno zbog nečega što im treba. Druže se samo da bi imali o čemu da pričaju… Uvek daju najbolje savete kada su ‘u zumu’… Đedović je jedini čovek koji je maher u svemu, sve ostalo je glupo i mlako. Jasno je meni da je ovo rijaliti, da se ljudi snalaze… Ali ja sam neko ko je izabrao da pre bude loš nego sa se družim zarad neke koristi – govorio je Dejan.

– Gde svrstavaš Sandru Rešić? – pitalo je Drvo.

– Iskreno ne svrstavam je… Iskren da budem, nikada neću zaboraviti sve što je uradila za mene u najgorem momentu, ali neke stvari nisu trebale da se dese. Kada je sve počelo sa Aleksandrom, ono transparentno plakanje što je bilo… Na kraju je ispalo da sam u pravu. Svesna je ona svega, znala je koju težinu meni prebacuje na leđa… Sva ta patetika, plakanje… Kada mi sve to padne na pamet, odmah se iznerviram. Ne želim ništa da radim na silu, a zbog toga sam doživeo najgoru osudu javnosti. Ne želim da radim ništa zbog naroda, želim da budem svoj i slobodan. Hvala na svemu, ali ne prija mi neko za koga smatram da je folirant. Previše je razmišljala kakva će slika izaći, kako će se predstaviti u narodu, govori jezikom ne svojim, nego jezikom Đedovića… Mnoge stvari me ne interesuju, najvažnije mi je da sam ostao živ i zdrav – rekao je Dejan.

