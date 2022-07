PRIZNALA DA SE BAVILA PRO.TITUCIJOM, PA FRAPIRALA JAVNOST: Sada je OTKRILA DETALJE!

Nakon izlaska iz “Zadruge” Viktorija Viki Mitrović došla je u studio kod Dušice Jakovljević gdje je pričala o aktuelnim temama iz rijalitija, kao i o detaljima iz svoje prošlosti.

– Koliko se o tome razmišlja, o pobedniku “Zadruge”? – upitala je voditeljka.

– Nama je svima opšte poznato da bi to bio Dejan Dragojević, to je neko moje mišljenje – rekla je Viktorija.

– Njih petnaestoro će ih biti u nedjelju – saopštila je Dušica.

– Ja kada sam ušla unutra, ja sam shvatila da imam neku povezanost sa pedeset. Da li su to krugovi u kojima sam se ja kretala, pa ih poznajem. Pa sam došla u neku situaciju i rekla sam da sam sve to. Ja sam se vodila time da, kada pričam o tome, ja se smejem. Bila sam sa osobom koja ima veze sa estradom, dva mjeseca prije ulaska. Upoznavala sam momke koji su bili imućni. Da se ja smijem na sve to, da. Meni je bilo lakše da sve to kažem i niko mi ništa ne može. Opšte poznato je da se za svaku drugu djevojku provlače za pro.ituciju. Opšte je poznato da se sve svodi na to i ja sam rekla da sam radila to. Ko god da je ušao, nije mogao da kaže nešto o meni, jer se sve zna. Ja sam se razvela dva mjeseca prije ulaska u rijlatiju. Baba i deda znaju da sam ja bila u vezi sa jednim menadžerom koji je imućan. Prosto, ja sam i sama rekla da sam radila u restoranu, takođe sam i na njivi radila. Dušice, bila sam četiri godine u braku, sve i da sam htjela, nelogično je da je to tako. Ja sam neko ko ne bi mogao da uđe u svađe da nisam, onda sam rekla da jesam. Nije meni dijete palo sa neba, ja sam bila u braku. Bolje da je pljunem sama, nego da me oni pljunu – rekla je Viki, prenosi Espreso.

Facebook komentari