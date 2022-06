‘GODINU DANA SAM IZGUBIO ZBOG TEBE!’ – BUKTI RAT BIVŠEG PARA: Pljušte uvrede

Sukob se Milice Veselinović i Mensura Ajdarpašića ne jenjava! Nastavljaju sa nizom optužbi.

Ti si jedna djevojčica koja je došla u rijaliti. Vidiš kako su djevojčice od sedamnaest godina prošle u rijalitiju. Ne poznaješ ovu teritoriju. Nemoj da si toliko pokvarena po*išala si se na mene. Samo čekam da me neko od ovih klošara ponizi, da ih puklem šakom preko face, piše Pink.rs.

Ja nisam rekao da si ti za sve kriva, nego ne znaš da staneš. Godinu dana sam izgubio, umjesto da se izviniš, staneš,a ne da se ponašaš kao da sam pseto. Znaš kako je prošao neko ko je kao ti pljunuo ispred mene. Tebe bi ovdje smrvili da nema mene, ležala bi u ćošku. Žao mi je što nisi preskočila kapiju – rekao je Mensur.

Koliko košta to što si me toliko branio – odgovorila je Milica. Ne košta ništa, samo da mi se zahvališ da se izviniš. Cijeni to što sam uradio za tebe. Sve si naučila pored mene. Da mene nije bilo, razorili bi te – rekao je Mensur.

Šta praviš od sebe, koja ti si veličina – prokomentarisala je Milica.

Ne pravim ništa, kad ti se svi smiju, ja te bodrim, a ti ništa ne cijeniš. Ti dođeš i prebacuješ mi banalne stvari – dodao je Mensur.

Šta sam ja mogao da kažem kad sam vidio one prste u tvojim ustima, koliko puta sam te pitao za to i lagala si. Imaš da uđeš naredne godine i da me pljuješ kao neke, koje su me vrijeđale poslije veze sa mnom – rekao je Mensur.

Skloni mi se, ti si opsjednut njom, ti je još uvijek voliš, skloni se od mene – kazala je Milica.

Bili me uho za nju, ne pričam o njoj, nego o tebi, pričam da ćeš ti tako govoriti o meni, ja ti lijepo kažem. Kriviš samo mene. Puste mi uspomene, ti me ne pohvališ, ne kažeš ništa o meni.

Ja sam učinio sve za tebe, ne treba ni hvala da kažeš, samo da ispadneš čovjek, da postupiš ljudski – rekao je Mensur.

Ti si u teorijama zavjere, Mensure. Užas, zbog porodice koju mi vrijeđaš ću da pljujem ispred svakoga – kazala je Milica.

Nemoj da me izazivaš, ne provociraj me. Mozak ću da vam probijem, svima vama. Je*o me dan kad sam ušao ovdje. Ja nikada nisam rekao da me ne voliš, ispada da glumiš, dog pričaš foliraš se. Ja nisam čuo od tebe nešto lijepo.

Ja sam tvoje uspomene pohvalio, pored svega onoga što sam vidio. Velika go*na sam pojeo zbog tebe – dodao je Mensur

Pogrešno shvataš neke stvari – kazala je Milica.

Ne mogu da shvatam pogrešno tvoje ponašanje. Šta sam loše protumačio – kazao je Mensur.

Da se pi*am po tebi, da lažem, da pričam loše o tebi – nastavila je Milica.

Nemoj da gaziš po meni. Milion puta sam uradio nešto lijepo za tebe, ti to ne potvrdiš – rekao je Mensur.

Znao si koliko me bole neke stvari koje si radio – kazala je Milica. Koliko si ti radila? Zaklela si se u brata, da nema slika s prstom? Šta je izašlo? Vidio sam, opet si me slagala. Tebi je krivo što su te uhvatili u laži – rekao je Mensur.

Ja sam se kidala i preklinjala da mi priznaš da ti se sviđa neko drugi -rekla je Milica.

Slike ne postoje, ja sam bila samo sa jednim dečkom, ništa loše neće reći o meni – dodala je Milica.

Mene to ne zanima, ko priča o dečku – dodao je Mensur.

Je l’ želiš da čuješ da sam kur*a, ne razumijem te – prokomentarisala je Milica.

Ne, šta pričaš, ti nisi normalna – dodao je Menur. Ja sam te i varao, a da ne znam. Sve sam ja, sve što kažeš, to sam ja. Ja ti samo kažem da sam grešio. Ja ću ti se osvetiti. Neću da ti zaboravim sve ovo. Nemoj samo da se igraš sa mnom – rekao je Mensur.

Izvinjenje, pa osveta, bravo -dodala je Milica.

Izdaja boli više nego išta, a ja sam pogrešio jer sam napravio mnogo grešaka zbog tebe – završio je Mensur.

