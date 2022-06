“NE MOGU DA VJERUJEM DA JE TO URADIO…” / Fran U STANJU ŠOKA – otkrio da li poznaje MATEU L. iz Zagreba!

Fran Pujas je privukao dosta pažnje na sebe učešćem i vezama u rijalitiju Zadruga, a petu sezonu je napustio prije nekoliko nedjelja.

O njegovoj vezi sa Elenom Kitić se naširoko pričalo, kao i avanturi sa Sandrom Čaprić, a Fran je sada odlučio da progovori o svom emotivnom statusu, kao i o aktuelnostima iz Bijele kuće, o kojima bruji cijeli region.

– Odlično sam, svašta se izdešavalo, sada pokušavam da se naspavam, ali to neću vjerovatno narednih godinu dana (smijeh). Prvo sam se vidio sa prijateljima, mama je isto bila u Beogradu, brat isto treba da mi dođe ovdje. Ponosni su na moje učešće kao i ja – započeo je razgovor bivši zadrugar.

Na pitanje kakvo ima mišljenje o porodici Osmakčić, blago rečeno je bio zgrožen.

– Užas, katastrofa, morbidno, bolesno. Izašao iz rijalitija 30 dana pred kraj, sada nema poente, da je izašao bar za Novu godinu. To je kazneno djelo, zamisli njegov šok kada je to čuo i onda mu kažu da nije čovjek nije umro. Užas – rekao je on za Pink.rs

Marko je pominjao situaciju sa Mateom L. iz Zagreba, a Fran otkriva da li je poznaje.

– Čuo sam, pročitao sam na portalu Pink sve, ja ne poznajem nju, u Zagrebu ima dosta Mateja. Ne mogu da vjerujem da je to uradio. Otac mu je spreman na sve, vidio sam stori gdje snima tatu, užas. Oni su ponosni, hvale se. Katastrofa – zaključio je Fran.

O abor-tusu koji je uradila Viki bio je neodlučan u stavovima.

– Mislim da je sama kriva, sama treba da odluči šta će da napravi, njena muka njen život. Znala je šta radi, podržao bih i jedno i drugo. Imaju i pozitivne i negativne strane. Zamisli da ti je tata Marko Osmakčić koga neće da viđa, ona ima još jedno dijete. Podržao bih šta god da odluči, ali mi nije žao. Imaju odnose bez zaštite, ali treba da paze. Oni tako kao čude se kada zatrudni – rekao je Pujas, piše Srbija danas.

