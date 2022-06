PSIHOLOG O LAŽIRANJU SMRTI OSMAKČIĆEVOG OCA: “Ta osoba je sklona manipulaciji, to do sada nisam imala u praksi”

Porodica Marka Osmakčića šokirala je naciju kada je odlučila da lažira smrt njegovog oca, Franja Osmakčića. Oni su se odlučili na taj korak kako bi izveli Marka iz rijalitija.

Ekipa portala Srbija Danas razgovarala je o ovoj temi sa psihološkinjom, Draganom Ivanović. Ona je imala prilike da uđe na sat vremena u “Zadrugu” dan pred Osmakčićev bijeg i da razgovara sa njim o trudnoći Viktorije Mitrović.

Upitali smo Draganu da nam prokomentariše kakav je psihološki profil osobe koja je spremna da lažira svoju sopstvenu smrt.

– Jeste iznenađujuće i šokira ljude da neko lažira svoju smrt. Ja ne mogu konkretno da kažem kakav je psihološki profil i ko je to uradio, da li njegov otac ili njegov brat. Ne poznajem ih, ali to govori da je ta osoba, koja je tako nešto uradila, sklona nekoj vrsti manipulacije. Marko je izjavio tokom razgovora da je napet duži period, možda je bolje bilo da mu se pružila neka druga vrsta pomoći ili razgovor sa njima, da se on malo smiri, da ne dođe do ovoga. Svakako ovaj način nije dobar za riješavanje problema i ja baš nisam čula u praksi da neko to tako često radi. Ovo je prvi put da sam čula da je neko lažirao svoju smrt – rekla nam je Dragana.

Šta nam je još psihološkinja rekla o osobi koja je spremna da lažira svoju smrt saznajte u video prilogu u nastavku:

