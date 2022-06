VIKI IZVODE IZ ZADRUGE: Skandalozno ponašanje trudne žene – “Jednog sam strpala u zatvor, i Marka ću!”

Viktorija Mitrović je pre pet dana u programu uživo radila test na trudnoću, koji je pokazao dve crte, a dva dana kasnije je odvedena kod lekara, gde su joj rađene analize krvi, u kojima je potvrđeno da je u drugom stanju. Od tog dana, haos između njen i Marka Osmakčića se ne smiruje, jer on ne želi dete sa njom, a ona nije želela da abortira. Tokom emisije, došlo je čak i do fizičkog kontakta, kada je ošamarila Osmakčića, a on joj uzvratio, a potom joj direktno i otvoreno pred svima pretio smrću. Sve ove jezive scene dodatno su postale još teže i gore kada je Osmakčić tokom jučerašnjeg dana izveden iz Zadruge zbog iznenadne smrti oca, a zadrugari, pa ni Viki još uvek ne znaju ništa o tome!

Oni ceo dan raspredaju o mogućim razlozima Osmakčićevog izlaska, a teorija koja se najviše zavrtela je ta da je Osmakčić priveden upravo zbog pretnji koje je uputio Viktoriji, koja inače sve vreme likuje zbog toga.

Iako je nasilje nad ženama nedopustivo, te je ponašanje Marka Osmakčića prema svojoj partnerki žestoko osuđeno od strane medija i javnosti, ne treba zaboraviti da su sve češći primeri i muškaraca koji doživljavaju neki oblik nasilja od svojih partnerki. Upravo ovo je slučaj u vezi Marka i Viki, gde je udaranje, šamaranje, šutiranje, pljuvanje, vređanje, pretnje i ostalo bilo obostrano,piše Srbijadanas

Viktorija je jutros u razgovoru sa cimerima otkrila da će izaći iz rijalitija kako bi kod doktora uradila ultrazvuk i videla u kojoj je nedelji trudnoće, a kako je rekla, ako Marko ostane u zatvoru, onda će uraditi kiretažu!

– On misli da može sa mnom te fore… Jednog sam strpala u zatvor, evo sad u julu treba da izađe, pa strpaću i njega – pričala je Viktorija, dok su je ostali nemo slušali.

