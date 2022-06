BEZ TRUNKE SRAMA! Dalila i Car se prepustili STRASTIMA! Razmjenjivali nježnosti KAO NIKAD – i to pred svima

Dalila Dragojević i Filip Car su ovog popodneva u nikad većoj ljubavi, oni su se u svom ljubavnog gnjezdu prepustili strastima i uživanju kako bi nadoknadili sve propušteno, s obzirom da su sinoć tokom emisije “Pitanja novinara” napravili potpuni lom na imanju, piše Srbija danas.

Ljubavni par je sinoć pred milionima ogolio svoju dušu o ljubavim problemima i Dalilinoj aferi sa Anđelom Ranković preko koje Car nikako ne može da pređe iako je on imao se*s sa drugim zadrugarkama dok se ona samo družila sa manekenom, on je javno priznao da joj to nikada neće oprostiti.

Oni su sinoć nakon rusvaja imali vrelu akciju kojom su ozvaničili pomirenje, a ovog popodneva su se opet prepustili uživanju ispod pokrivača.

Detaljnije pogledajte u videu.

Zadruga 5 – Dalila i Car razmenjuju nežnost – 05.06.2022. pic.twitter.com/vizjncnDu6 — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) June 5, 2022

