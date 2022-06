“GLEDAO SAM SPALJENE KAŠIČICE!” Karić se SLOMIO zbog očeve borbe sa NARKOTICIMA – progovorio i o RAZVODU

– Svakodnevno se pitam da li neko pita za mene… U ovakvom prostoru se zapitaš da li neko isprati neka dešavanja… Pitam se da li sam nekoga povrijedio, da li su ponosni na mene – pričao je Stefan.

– Šta te je naučila ta udaljenost od svojih? – pitao je Nemanja.

– Naučilo me je svašta. Dosta sam sazrio, dosta mi je pomogla “Zadruga” u sazrijevanju, u tom dijelu života gdje sam mislio da znam sve o ljudima. Shvatio sam na šta su ljudi spremni – rekao je Stefan.

– Kako je izgledalo tvoje djetinjstvo? – pitao je reporter.

– Rodio sam se na Zvezdari, ponosan sam na svoj kraj, otac mi je Osman, majka mi je Lidija. Nekad misle da mi je majka Kristina. To je sadašnja žena mog oca, koja mi je mnogo pomogla. Živio sam sa ocem, majkom i ujakom u 45 kvadrata, tu mi je majka i dalje. To niste imali prilike da zabilježite. Rastao sam do 4. ili 5. godine sa njima, tada su se razveli, ja sam ostao sa majkom. Tad počinje moj život negdje, od kad ja postajem svijestan svega. Iskreno, nisam zalazio pretjerano u razvod, jer su uvijek imali reči hvale jedno za drugog, bez ozbzira što nisu pričali do moje 20. godine. Moj otac je imao taj neki svoj porok, koji je prevazišao. Jedan dio problema je bio taj što je on bio zavisnik – rekao je Stefan.

– Da li si ga pitao kako se odvikao? – pitao je Nemanja.

– Prolazio sam taj odnos sa njim… Slike su mi u glavi… Svašta sam preživio kao mali… Gledao sam kako je to nešto na stolu, kašičice koje su bile izgorjele od tih svijeća, upaljača… I dan-danas pamtim to jedno biciklo koje je bilo u dvorištu, gdje su se okupljali njegovi prijatelji. Bilo im je krivo što su krenuli tom stranputicom. Sjećam se te sobice od njegovog drugara, gdje su se skupljali, ja sam uvijek izlazio i vozio taj bicikl kad su to nešto radili… To je bila jedna mala bicikla sa tri točka, imala je mrežaste felne. Vozio sam taj trocikl, išao kroz garažu, dok sam čekao da se to nešto završi. Osman nikada nije dozvoljavao da ja to gledam lično, ali sam bio upoznat sa tim… Ta njegova ekipa je počela to da konzumira, radili su neke od jačih momaka u gradu, neki su nažalost izgubili živote zbog toga ili imaju posljedice. On se izvukao iz toga. Ja sam dosta naučio, nikada se nije desilo da to probam. Nikad nisam imao želju, gadilo mi se. Sama ta pomisao na to mi je to u glavi napravila, tu barijeru… Sto puta je Osman sa mnom pričao o tome, dosta me je naučio. Namjestilo se kao da je on taj period dao da bi mi pokazao šta ne treba da radim. Majka i on tada nisu bili zajedno, ona je radila po cijeli dan, borila se. Otac me je viđao skoro svakog dana. Prvo vikendom, a onda… Viđali smo se skoro svakog dana, uvijek smo bili u kontaktu. Nije bilo perioda da se ne viđamo – pričao je Stefan kroz suze.

– Da li je tvoja majka patila zbog toga? – pitao je Nemanja, piše Srbija danas.

– Nikad mi to nije pokazivala. Meni su oni sve pružili. Od usta su odvajali da bih ja imao. Nikada mi ništa nije nedostajalo. Možda bih volio da sam imao brata ili sestru – nastavio je Stefan.

Detaljnije pogledajte u videu.

