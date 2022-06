OPŠTA POMETNJA U BIJELOJ KUĆI! Zadrugarka pobjesnela zbog OVOGA – žestoko isprozivala cimere, pa napravila HAOS

U toku je glasanje za najpravednije osobe u Zadruzi. Ovonedeljni vođa Sandra Rešić dala je reč Irmi Sejranić. Ona je na samom početku izlaganja urlala na Lazara Čolića Zolu da se skloni od nje, a onda je prešla na glasanje i oplela po svojim cimerima.Ovde niko nije pravedan, svi su foliranti. Sandra Rešić ovde ne može da bude pravedna – pričala je Irma.

– Biramo pravednog, a ne nepravednog – dodala je Sandra.Ja mogu da pričam šta hoću. Vi na meni lečite komplekse i bezobrazniste. Praznite m*da na meni. Ja mogu da se borm sa vama. Vas boli ovo što sam rekla, a podsvesno znate da je to tako. Sandra bude pravedna smao iz interesa u datoj situaciji. Za mene je slagala milijardu puta. Anđela navodite, to je tek folirant. Seljačka demagogija, lažov najveći na planeti – nastavila je Sejranićeva.

– Misli, da treba da ispoštuješ pismo koje je reklo pravedni, a ne nepravedni – ponovila je Sandra Rešić.Od danas ko progovori dok Irma priča ćelava mu keva – dodao je Karić.

– Miki je neko ko je jako pravedan za druge ljude. Jako je pravedan bio u mnogim situacijama. Vidim da bi svašta rekao, pa se skloni. On mi je simpatičan, bez obzira na naš međuljudski odnos. Mensur zna da bude pravedan, ali bez obzira na sve od početka je bio neko ko je pravedan. Ima osećaj za pravdu i to bi svi trebali da nosimo iz kuće. Ako ćemo da gledamo Anđelu, rešićku i Karića oni stvarno imaju u datim situacijama. Đedović ima oseja za pravdu. To je realnost o kojoj ja pričam, kad te slušam dosta izlaganja kljulno sagledamo. Smatram te pravednijim od svih ljudi, pa ću da te svrstan na ovu listu – nastavila je Irma.Što se tiče mene Lepi Mića i Karić. Izdvojiću Karića, borio se za svoju pravu. On je pravedan i ne libi se da kaže šta misli. Miki i Matora, idu na svoju štetu. Tu je Anđela, ali na prvom mestu ko je najrealniji prema meni i zbog koga ću uvek biti bolji čovek, Marko Đedović – rekla je Sandra za kraj sastanka,piše Srbijadanas

Detaljnije pogledajte u videu

