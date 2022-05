“IDEŠ KUĆI ZA DESET, PETNAEST DANA!” Dalila Dragojević ŠOKIRALA IZJAVOM – Zna ko kada ISPADA IZA ZADRUGE?

Dalila Dragojević je sinoć za vrijeme “Pretresa nedelje” bila podignuta od strane voditelja, kako bi prokomentarisala svoj odnos sa Filipom Carem, piše Srbija danas.

Međutim tu je uskočio da se raspravlja sa njom i njen drug, već devet mjeseci, Sale Luks, a ona mu je uzvratila.

Zbog njenih riječi, odmah su svi posumnjali da Dalila navodno zna kad ko izlazi iz Zadruge, budući da do kraja ove sezone ima manje od mejsec dana.

– Samo malo, pitao me je za mog oca, nije pitao za tvog – rekla je ona, pa dodala:

– Ne interesuje me, alo, ne interesuje me šta ti pričaš, ideš kući za deset, petnaest dana, ne zanima me – rekla je Dragojevićka.

Vjerovatno je Dalila mislila na to da će jedan po jedan zadrugar uskoro napuštati rijaliti, a procijenila je da Sale izlazi u narednim sedmicama, a gledaoci koji ne vole Dalilu su ovo protumačili kao da ona zna kad ko izlazi iz rijalitija.

Kako je sve izgledalo, pogledajte ispod teksta:

