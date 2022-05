ODALA PRODUKCIJU – DEJAN ĆE BITI PRVI, A DALILA DRUGA?! Isplivala lista? Nju niko nije očekivao u TOP 5

U novom izdanju emisije ”Pitam za druga” na RED televiziji kod Kendija i Pande u program putem video-poziva uključila se bivša zadrugarka Ana Spasojević.

Ana je ovom prilikom oplela po najaktuelnijim učesnicima ”Zadruge 5”.Trenutno sam u Švajcarskoj. Klasika, sunčano vreme, malo na odmor, malo da radim koliko može. Ali uglavnom odmaram . počela je Ana.

Na samom početku se osvrnula na sukom sa Viktorijom i Markom, pa otkrila da li ih je tužila.

– Što se toga tiče, niko ne voli Marka. On je sa moje strane tužen, kao i Viktorija. Neću povući tužbu pa ne znam šta da se desi. Nje mi nije nimalo žao, ona sama to hoće, traži to – priča Ana.Nemam potrebu da se čujem sa njihovima. Neko do Viktorijinih mi je pisao ”Molim te nemoj da tužiš Viktoriju!”, ja sam odgovorila samo da sam je već tužila, a Markove je verovatno sramota da me kontaktiraju u vezi njega. Mene boli uvo da ja uzmem pare od toga, radim iz razloga jer je on neko ko misli da mu je to dozvoljeno i da mu se može. Zašto nikad nije naleteo na nekog muškarca, zato što je klasičan odron i gastarbajterska seljačina – rekla je.

– Zola se sprda i igra, njega Miljana ne zanima, samo je kupovao mir kako mu stvarno ne bi otvorila glavu. Na vreme je diskvalifikovana. Zola se plaši nje. Iz onoga što smo videli, Miljena je spremna na sve, ona bolesno voli Zolu, to nije ljubav, to je opsesija i bolest – kaže Spasojevićeva.

– Bebica je lik koji je ušao da postane poznat na konto Miljane, svi su ga se odrekli i nema nigde ništa. Ne možeš ti da voliš nekog, a da ga pustiš da spava sa nekim drugim. On je najobičniji retard. Nemoćan je, želi samo njoj da se dodvori pa se zaleteo na Zolu i obezbeđenja – zaključila je Ana.Smatram da su Dalili prestale emocije prema Filipu, oseća samo neko sažaljenje. Dalila je odlepila za Anđelom i ne može da se pomiri sa tim da nije sa njim. Znam šta je prolazila dok je volela Filipa, plakala, a sad je ona ta koja pravi veštačke svađe. Mislim da je Filip malo više zagrizao jer je shvatio da može da ode nekom drugom. Od momenta kad je osetila pažnju od Ađela, pažnju drugog muškarca, tad je presekla u svojoj glavi da može i neko drugi sem Filipa. Dalila je neko ko voli da živi i izlazi, nije se izživela, nije ona žena za kuću – kaže Ana Spasojević.

Nemam dečka, ali imam simpatiju. Mislim da će Dejan biti prvi, Dalila drugo mesto, Car treće, četvrto Karić i peto Anđela – istakla je Ana Spasojević,piše Srbijadanas

Detaljnije pogledajte u videu.

