DALILA U SUZAMA NAKON ŠTO JE FILIP POKUŠAO DAVLJENJE: Zadrugarka istraumirana, ne može da dođe sebi

Haos ispred rehaba između Dalile Dragojević i Filipa Cara i dalje traje. Njemu se nije svidjelo kako su zadrugari pričali o njoj i Anđelu Rankoviću, kao i kako se ona pravdala, piše Srbija danas.

– Šta ti možeš? Zamirišeš pi*km i vamo i tamo? Tada nisi septička jama? Ko je budala od nas, ja sam uvek govorio kako jeste… Tebi je lakše da se izvređamo i da meni bude žao… Uvek ćeš da nađeš nekoga ko je uz tebe, kome ti pričaš to? Želim sada da mi ispričaš to, šta ja da kažem za Anu, da mi je greška? Ja ne pričam tako… – rekao je Car.

– A ti si hteo da je*eš samo – drala se Dalila.

– Šta je gore da je*eš ili da se zaljubiš – pitao je Car.

– Evo ovo moje je gore – rekla je Dalila.

– Je li ti svideo on – pitao je Car.

– Da, naravno, ali ja se nisam zaljubila i nisam se upustila u odnos sa tobom, nismo provodili vreme zajedno, ali sam sebi dozvolila da ga zagrlim, zaplešem – govorila je Dalila.

– Plakali ste jer sam te ja izje*ao – rekao je Car.

– Opet ti, vidiš kako pričaš – rekla je Dalila.

– Kako ti to dozvoliš, Ana Jovanović se je*ala sa mnom i priznala i to je to – vikao je Car.

– Mene uvek izvređaš – vikala je Dalila.

– Jebao ti pas mater kur*inu, taj neko ko se je*o sa mnom je rekao da je zaljubljen. Je li možeš tako i kod Gruje da legneš? Kako? Kako možeš da dopustiš to, ja mogu kao muškarac, ali kako ti možeš, meni je to nejasno. Priznaj, nemoj meni da praviš svađu. Reci mi da ja znam i da stavimo tačku… Ja ti nisam Dejan, da sam pet godina sa tobom, a da se je*eš sa drugim… Mene boli ku*ac, meni se je*e – urnisao je Car.

U video – prilogu pogledajte detaljnije:

