“NIJE MI BITAN FAKULTET, BIĆU STARLETA!” Ponosna na sebe, a javnost ZGROZILA svojim planovima za budućnost?!

U emisiji “Amidži šou” voditelj Ognjen Amidžić ugostio je aktuelnu zadrugarsku ekipu, među kojima su se našli Miljana Kulić, Sanja Grujić, Ana Jovanović, Filip Car, Lazar Čolić Zola i Nenad Macanović Bebica.

Grujićeva se ovom prilikom osvrnula na svoje obrazovanje, pa otkrila kakve želje je imala u srednjoškolskim danima.Htela sam da pozdravim svoju razrednu, pošto mi je ona predavala srpski jezik i književnost, ali se plašim da joj ne narušim duševni mir. U četvrtoj godini srednje škole, kraj, dolazi pitanje ko će šta da upiše, došao red na mene, pita mene razredna šta ću da upišem, ja joj kažem: “Pa, upisaću neki fakultet, nije bitno koji, ja želim da budem starleta”. To mi tako izletelo, ona se šokirala zato što sam bila stvarno dobar učenik, videla je neki potencijal za nešto. Sad kad vidim kako mi je sve propalo i kako sam se pronalazila do večeras, vidim da je bila u pravu – smeje se Sanja, pa dodalaNisam nikad bila starleta, to mi je samo neka želja u tom trenutku. Imala sam razne planove, htela sam da budem i pevačica i glumica, sve i svašta. Sada želim da budem pomoćnik-voditelj, kasnije voditelj kad ti odeš u penziju – oktriva Sanja kroz smeh,piše srbijadanas.

Detaljnije možete pogledati u videu ispod.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari