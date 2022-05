OGLASIO SE I GORAN DRAGOJEVIĆ NAKON SKANDALOZNIH UVREDE DALILE I DEJANA: Bijesan poručio samo jedno

Dalila je u jednom trenutku rekla da ima još mnogo toga da kaže i da će to i uraditi kada za to dođe vrijeme. Portal Pink.rs je ovom prilikom kontaktirao Dejanovog oca Gorana Dragojevića koji je vidno izrevoltiran kratko progovorio na ovu temu!

– Manite me se, neću da dajem izjave. Neću ništa da pričam – rekao je bijesno Goran Dragojević. U medijima se već dugo spekuliše o Dejanovoj vjeri, mnogi sumnjaju da je tokom braka sa Dalilom promijenio svoju vjeru, a ono što je dodatno podgrijalo sumnje je upravo to što on nije želio da se izjašnjava na ovu temu. Šta će se dalje dešavati u Bijeloj kući i na koji načim će bivši supružnici govoriti na ovu temu, ostaje nam da ispratimo, prenosi Pink.

