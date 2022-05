ŽESTOKO – OGLASIO SE HUSO MUJIĆ ODMAH NAKON SKANDALA DALILE I DEJANA: Progovorio o Dejanovoj vjeri, a onda poslao poruku tešku poruku Dalili

Danas je tokom podjele budžeta Stefana Karića za crnim stolom došlo do žestokog okršaja bivših supružnika, Dalile i Dejana Dragojevića, koji su tom prilikom iznijeli sav prljav veš iz prošlosti.

Kako bivši bračni par Dragojević nije štedio riječi, te nisu prezali ni od najgnusnijih uvreda, portal Pink.rs stupio je u kontakt sa Dalilinim ocem, Husom Mujićem, koji je prvo bio zatečen cijelom situacijom, a zatim i dao svoj sud.

Teško mi je, nije mi zgodno kad se svađaju, ali pola tih stvari nije tačno. Svašta je izrečeno… To da nema kuću da se vrati, to nema veze s vezom. Znam da je s njima bila sve dobro dok su bili ovde, moje mišljenje o Dejanu je nepromenjeno. Ja ću njega voljeti pomirio se s njom ili ne, dečko je bio fin i dan-danas to mislim. To za prodavnicu da mi je pomagao i da mi je kupovao stvari, ne bih ga demantovao, neka bude tako kako on kaže. Ne želim da ga povrijedim, istina je sve – započinje Huso za Pink.rs.

– Nekako se steče utisak da ste vi više na njegovoj strani nego na Dalilinoj.

Normalno da jesam! Normalno, što ga dira džabe, bespotrebno dira dečka. To što ga je pitala koje je on vjere i šta slavi, to je njegova privatna stvar, ja ne znam ko je i šta je i o čemu se tu radi, ja znam da je on Dejan Dragojević i da je ostao kao Dejan Dragojević, nemam pojma… Nije mogao da promijeni veru, a da ostane Dejan. Nije to dečko uradio nikada, niti je ime menjao, niti bilo šta slično tome, jedni ga zovu ovako, drugi onako, ali to nije tačno. Nikad se nije izjašnjavao po pitanju vjere, ni kao Srbin, ni kao katolik, oni su valjda neki polu Mađari, ljudi slave slavu, slave Đurđevdan, to je njegovo pravo, neka slavi šta hoće. On je dobar čovek, sve ostalo nije bitno i njegova je privatna stvar – ističe Mujić.

– Dalila je rekla da će tek iznijeti neke stvari za koje javnost nije znala iz njihovog braka.

Pa, šta će ona da iznosi, bezveze diže tenziju, svako danas može da izmisli šta hoće, da izmisli i da laž postane istina. Pola tih stvari koje su rekli nije tačno.

– Koliko Vam je teško da gledate sve ovo?

Pa, teško mi je sve, kako mi nije teško, pogotovu kad vidim ove svađe i ono kad je bila sa onim Carem, taman ga napustila, odmah našla drugog klošara! Sve su to klošari tamo, i brakovi i sve, niko nije zlatan. Nema tamo žene za Dejana, on mora da nađe sebi ženu kad izađe iz “Zadruge”, ako hoće, tamo, sinko, nema žena za brak.

– Ne biste podržali Dalilinu vezu sa Anđelom?

Nikada ne bih to podržao! To mi je još gore nego kad je bila sa Carem, i ono je bilo gadno da nema dalje! Ja sam odmah znao da od toga nema ništa, ni od ovoga nema ništa. Čitali smo svi šta kažu njegova majka i ujak, šta ja onda da kažem? Ne podržavam nikada! Anđelo jeste fin dečko, nema veze, ispašta tu, ali ne znam šta radi ona s njom, tu joj je čovek tu s kojim je bila pet godina… Da ona radi nešto u inat njemu, to ne ide tako. Drugome kad želiš zlo, nikad ti se ne može dobro vratiti, samo gore, nikako njemu. Ona misli njega sad da ponizi, da sebe digne, ali nema ona tu dobiti. Misli da sve prođe, ali djela ostaju, imala je šansu da se ispravi kad je izašla iz te veze, ja sam joj poslao čestitku za Bajram, da sam znao da će se pomiriti s njim, nikad joj ne bih poslao ništa!

Dejanu sam poslao i uvijek ću mu slati, to nije nikakva zla namjera, ja nisam takav čovjek, ne bavim se time, kao njegova majka što se ganja s tim i mojom bivšom ženom, nije ni njegova majka bolja… I ona ganja te tamo neke vračare, gatare, to se javno pričalo da je to radila. Možda je i to uticalo na brak Dejana i Dalile, znaš kako, ako čovek popusti u tome, može da utiče. To postoji! Ja sam čovjek vjernik, vjerujem u Boga, ali znam da to postoji i treba se od toga braniti! Ali nije dobro i onome ko to pravi, teško njemu, mora i njemu to da se vrati, ne može da se nada da joj bude dobro, nema šanse! Ko god da se bavi time nije čist – zaključuje Huso Mujić za Pink.rs.

