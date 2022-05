FILIP CAR POKUŠAO DA DIGNE RUKU NA SEBE – spriječeno SAMOUBISTVO u Zadruzi: “Nosit ćeš me na duši!” Svi reagovali

Zadrugarka Dalila Dragojević konačno je priznala da više nema namjeru da se miri s Filipom Carem jer joj se sviđa Anđelo Ranković. Ona je poslije brojnih svađa i pomirenja priznala Filipu da ne može da prestane da razmišlja o manekenu kog je zamišljala i dok su vodili ljubav! Ove Daliline riječi pogodile su Cara, pa je počeo da plače poslije njenog izlaganja i da je moli da ne raskida s njim jer će, u suprotnom, da digne ruku na sebe.

– Ovih dana nisam sva svoja, ali je bitno da sam shvatila šta hoću, a šta neću. Filip i ja nismo prestajali sa svađama, poslije njih smo imali se.s svaki put, ali prema njemu ništa više ne osjećam. Biću iskrena, pa ću da kažem da je to zbog Anđela. Non-stop mislim o njemu, svašta mi se mota po glavi. Zamišljala sam ga čak i dok si me je*ao, Filipe, šta da ti kažem! Shvati to kako želiš, ali emocija s moje strane više nema. Svakako sam najgora na svijetu, to kažu svi ovdje, a i ljudi napolju, pa ova situacija sa Anđelom neće ništa da promijeni. Pi*ko, shvati da te više ne volim – rekla je Dalila, a Filip je izašao da bi zapalio cigaretu.

Veliki Šef zadrugarima je juče pustio muziku da bi ih razbudio, a jedna od pjesama je bila “Prava ljubav godine ne broji”, koju izvodi Željko Samardžić. Dalila je odmah pogledala u Anđela, pa mu je pjevala pred svima.

– Ko ti kaže to da mlađe mora biti slađe… Zar ne vidiš da mi tvoja mladost lijepo stoji. Ne sudi po ambalaži, vidjet ćeš na kraju da i ove ruke moje milovati znaju – pjevala je Dalila, a Ranković se smiješkao.

Car se ovo nije vidio jer je bio u dubokom snu, ali su se ostali zadrugari smijali jer su vidjeli šta Dalila radi, pa su komentarisali da će uskoro da se desi novi haos u ljubavnom trouglu.

On se u međuvremenu rasplakao, a kad se vratio za crni sto, Dalilu je molio da ga ne ostavlja.

– Dalila, znam da je ovo samo još jedna tvoja taktika da bi vidjela da li sam spreman da se borim za tebe. Borit ću se, nemoj, molim te, da me ostaviš, neću to da dopustim. Znam da izgleda kao da sam pi*ka jer sada plačem, ali imam emocije prema tebi. Navikao sam na tebe, pa čak i na sve naše svađe. Ti možeš da me ostaviš, ali ja ću da dignem ruku na sebe, pa ćeš da me nosiš na duši. Mnogo toga sam ja tebi oprostio, možeš i ti meni neke mane koje imam. Nikad se pred djevojkom ovako nisam ponižavao, ali za sve postoji prvi put. Ako pogriješim, mogu da probam da ispravim stvari – pričao je Filip.

U cijelu priču umiješao se Lepi Mića, kog je zanimalo kad je Dalili Anđelo počeo da se sviđa.

– Bila sam mnogo griješna ovih dana. Ne samo da sam mislila o Anđelu non-stop već su nam se pogledi svakodnevno susretali. Kad sam histerisala, on me je gledao sve vrijeme i govorio da to sebi ne treba da radim. Filip me je štitio poslije svake svađe, možda je vidio da mi se Anđelo sviđa. Nisam više pametna. Ne znam šta da radim, ali sve ovo ne bih da držim u sebi, progutat će me – priznala je Dragojevićka, piše Srbija danas.

