ŠUT KARTA – ANĐELO OTKRIO DA LI ČE DATI DRUGU ŠANSU DALILI: Dragojevićka momentalno promijenila sve boje

Naredno pitanje Stefan Karić je postavio Sandiju Kojiću:

Mislim da trebaš nešto da kažeš. Malo nam prokomentariši sve ovo? – pitao je Karić.

Ja sam malo došao da se provodim lijepo. Ovo su jaki problemi, čekaće sve vas. Nisam se nikada bavio tuđim životima. Prvo počistite svoj prag, pa onda tuđi. Svako mi je pomogao. Nikola izvini ovo za Mimas što je bilo. Čuvaj svoju decu i slušaj sebe – rekao je Sandi i pitanje postavio Gruji:

Da li ćeš mi nekada to oprostiti?

Nije mi lako, svaki dan smo bili zajedno a ja sam ti dao jedn šansu. I posle toga si mi rekao da sam ti služio da bi ti spremao hranu i da bi te šišao. Ja sam ovde izgubio sebe i svoje vrednosti – rekao je Gruja i pitanje postavio Anđelu:

Poslije onog razočarenja koje si dožive od Dalile, reci mi, kako sada gledaš na vaš odnos? Da li postoji šansa za vaš odnos? – pitao je Gruja.

Rekao sam joj tada da mislim da je posle toga jako teško da se dogodi nešto ozbiljnije. Posle našeg razgovora ćemo znati ali jako teško – rekao je Anđelo. Kul mi je što opet pričamo i provodimo vremena zajedno, nije mi to sitnicica, niti mala greškica. Nije mala stavr i jako teško da može prekko toga da se pređe. Smatram da sam dosta zreliji za neke stvari, naučio sam neke stavri što se tiče ljubavnih odnosa. Više je do stava nego što je do razmišljanja za neki drugi odnos – rekao je Anđelo i pitanje postavio Mini:

Je l’ misliš da je Matora u pravu da Mateja i ti možete da se iskontrolišete? Da li misliš da može da dođe do toga da budeš u depresiji? – pitao je Anđelo.

Neće doći do depresije. Moj odnos sa Matejom, meni je stavrno super, ljudi vide da sam ja i nasmujana. Nema tu šta, mi se družimo i prijamo jedan drugom. Malo ću biti više komentor, jer neću da dovodim sbe u neka stanja u koja sam sebe dovodila – rekla je Mina, piše Novi.

Facebook komentari