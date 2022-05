DALILA SE RASPADA OD TUGE – PROLILA GORKE SUZE: Ne mogu da je smire, evo šta se desilo

Cijeli život ostaje pečat. Ja bih voljela da sam glupa i da me ništa ne zanima. Nisam glupa ali sam… nisam pameetna da mogu da razmišljam razumom. Ja vidim da mene sve stiže. Legnem u krevet i onda.. Raspradam se – rekla je Dalila, piše Novi.

Sešćeš sa svojim ocem i sve će biti okej – rekla je Sandra

Sramota me, sramota me. Užasno se osećam, užasno! On mi je rekao da je dva puta završio u hitnoj – rekla je Dalila.

Možda je baš kroz to našao snagu da ti pomogne u spoljnom svijetu – rekla je Sandra.

