Jovana Jeremić najavila intervju sa Putinom: Kad me bude vidio, ostat će bez teksta!

Voditeljka je, naime, najprije otkrila šta će nositi na sebi dok bude razgovarala s Putinom:

– Diskutabilno pitanje. Da krenem od donjeg veša ili haljine? Prvo sam obukla donji veš, a nakon toga i čarape. Ne volim klasične čarape, nego samodržeće, volim to kao Monika Beluči u filmu “Malena”, kako navlači čarape, volim takve crne, sa crnom čipkom, sa radom na sebi, tako se bolje osjećam. Neko sam ko polaže dosta vremena na izboru donjeg veša i čarapa, mene to usrećuje, volim da sam u svakom momentu s.ksi, da zračim skupom s.ksipilnošću, ne jeftinom i ne vulgarnošću, nego e.otikom, koja je vanserijska umjetnost, ako umiješ – rekla je voditeljka.

– Putin ima veneru u škorpiji, kao i ja, na sličnom stepenu imamo veneru u škorpiji, što se tiče se.sualnosti i šta volimo, identične stvari volimo. Sve je u škorpionskom znaku. Obožavam crvene cipele, one me asociraju na strast, ljubav, emociju, jedan pobjednički pristup životu, a ja sam uvijek bila i ostala pobjednik, čak i kada je bilo najteže. Vladimir Putin kada mene bude vidio, on će ostati bez teksta, ja neću, znam šta ću da vidim, on ne zna, jer me ne poznaje, ali će me zapamtiti kada me upozna.

– Pitala bih ga koliko je teško biti tako veliki svjetski vladar, kao što je on, kada ostane sam sa sobom u sobi o čemu razmišlja, koji su mu momenti bili nateži u životu, kako razlikuje prave prijatelje od lažnih, da li u sebi čuva i dalje onog Vladimira kada je bio dijete. Mnogo je važno da, bez obzira koliko postigneš u životu i koliko se ostvariš, to gledam po sebi, nikada nisam izgubila ono dijete u sebi, mislim da je to najprivlačnije u meni i zašto me ljudi vole, a muškarci obožavaju.

Jeremićeva dodaje da bi Putinu postavila i privatna pitanja, iako, kako kaže, to političare najviše nervira.

– Političare to dosta nervira, nekako sam uvijek bila ciljna grupa svim političarima, političari su mi se udvarali, bila sam i udata za jednog od njih. Vrlo sam direktna žena i političari kada su sa mnom ne mogu da lažu i mislim da je to razlog zašto oni mene toliko vole i zašto mi se udvaraju. Ali, poenta je što rijetko koji političar se meni dopadne, zato što mora da ima tu dušu i mora da ima to nešto više od politike, jer mene status i funkcija ne opčinjavaju, ne zadivljuju, jer ja to već imam. Mene zadivi kad neko pored novca i položaja, ima realnu moć, a nad svim tim mora da ima dušu, da bi prosto bio partner Jovane Jeremić, ako ulazimo u tu priču.

– Muškarcima koji negdjje obilježe moj život, bilo poslovno, bilo emotivno, uvijek ostavljam poklon i to je jedan stil koji muškarci jako poštuju kod mene, posebno oni muškarci koje sam voljela, uvijek sam ih sa stilom umjela obradovati i uvijek uz taj poklon je išlo pismo. Muškarci koji su dobili pismo od mene su muškarci koji su mi značili u životu. To je kao ona crna udovica, ide i ostavlja (smijeh), imam te svoje momente jer sam umjetnik.

– Putinu bih sigurno napisala pismo, potrudila bih se da bude prevedeno na ruski, meni treba mjesec dana da naučim ruski, poliglota sam i meni jezici baš idu. Poklonila bih mu nešto što bi imalo afekcionu vrijednost i po čemu će me on zapravo pamtiti. Nije potrebna lutkica sa mojim likom da bi on mene pamtio cijelog života, pamtiće me po drugim stvarima ako me upozna. Po onome što jesam kada je on pored mene, dok radim intervju sa njim, po tome kako se on osjeća kada jedna žena kao ja sedi pored njega, to je ono što muškarce uvijek drži u neizvjesnosti, što čini da muškarac opet želi da se vidi sa tobom. Znam šta bih mu poklonila, ovo sam pričala da bih kupila vreme, zlatnu figuru kralja u šahu. Zato što je on kralj i zato što zaslužuje takvu figuru i ona ne može da ode svakome u ruke.

Za Jovanu Jeremić, Putin je fatalan muškarac.

– Po onome kako se prikazuje da, ali da bih ti to skroz potvrdila moram da ga upoznam, ali on definitivno jeste fatalan za 99 posto žena, meni je privukao pažnju i mislim da je fatalan tip jer djeluje da je za sve, djeluje da je emotivan, a moj odgovor zavisi od toga kakav je on uživo i da li ima tu dušu kako se prikazuje, jer to je ono što na kraju presudi kod žene koja zna šta hoće i živi za ljubav. Mene ne može da fascinira ni moć, ni uticaj ni pare, mene može samo da fascinira čovjek koji ume mene da voli i koji mene doživljava kao dar, i kao poklon jer ja to jesam. Kada volim jednog čovjeka, volim samo tog čovjeka i predajem mu se cela, takav sam lik – kaže Jeremićeva, a na pitanje kako bi reagovala na Putinovu nepristojnu ponudu, odgovorila je:

– Da mi je Putin dao nepristojnu ponudu dok sam bila u braku, rekla bih mu: “Ne, sačekaj da se razvedem, pa da razmislimo”. Prvo pravilo mog kodeksa je da nikada ne varam, a drugo pravilo mog emotivnog kodeksa je da nikome nikada nisam ljubavnica, niti švalerka. Rođena sam da budem prva, glavna i jedina žena, tako da, ako je razveden Putin, nepristojnu ponudu mu sigurno ne bih prihvatila, bio bi odbijen u startu i završio bi karijeru kod mene, može da bude Vladimir Putin koliko hoće, ja sam Jovana Jeremić.

– Ako bi sa stilom prišao da ima normalnu i časnu namjeru, u smislu zabavljanja i u smislu da je slobodan, onda bih mogla da razmotrim njegovu ponudu, što ne znači da bih je odmah prihvatila, jer bi morao da se bori za mene, nema to veze što je on Vladimir Putin. Ako bi ispunio sve te uslove, možda bih i razmislila zato što ima te neke kvalitete koje ja cijenim, piše Telegraf.rs.

