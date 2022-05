INFORMACIJE IZNUTRA – ČULA IH JE?! Dalila i Dejan vraćaju se ZAJEDNO Tediju i završavaju ogradu?!

Dalila Dragojević i Dejan Dragojević od samog početka intrigiraju javnost svojim ponašanjem i odnosom. Mnogi komentarišu da je sve to jedna velika rijaliti igra i da će njih dvoje na kraju biti zajedno.

Nekadašnja zadrugarka i pjevačica Sandra Čaprić otkrila je istinu odnosa Sandre Rešić i Dejana Dragojevića, a potom se osvrnula i na njegov odnos sa Dalilom.

– Sandri se jedno vrijeme sviđao Dejan, tu su postojale emocije sa njene strane, sa njegove ne. On je iskoristio to prijateljstvo maksimalno, on je jako namazana osoba, on je sve to isplanirao, iskalkulisao šta mu odgovara i ovo je sve jedan dogovor – iskrena je Sandra koja otkriva kako će se na kraju završiti Dejanov i Dalilin odnos.

– Kada izađu napravit će ogradu. Vraćaju se zajedno kući i Tediju, ograda će biti ofarbana u bijelo. Ja ne znam šta je njemu i šta je popio, ali njegova glava nije u redu. Opsjednut je Dalilom, kakva Aleksandra, to su sve laži, oni su ozbiljno namazani i ozbiljni igrači – kaže za Republiku.rs Sandra Čaprić.

Sandra Čaprić dugo vremena bila je sa njima u rijalitiju, a da li je ovo ona zaista čula ili je samo njeno nagađanje, ostaje nam da ispratimo.

