BEBICA POBJEGAO IZ “ZADRUGE” – OSTAVIO TRUDNU MILJANU?! Kulićki nije dobro, STRAHUJE za svoje DIJETE?!

– Kako se osjećaš trenutno, s obzirom na tvoje drugo stanje? – pitala je Milica.

– U šoku sam još uvijek. Osjetila sam da mi nije dobro, povraćala sam, kasnilo mi je, non stop mi se spavalo… – odgovorila je Miljana.

– I ja sam u šoku, pošto smo čuli da je Bebica pobjegao – nasmijala se Milica.

– Nije on pobjegao, nego sam ja tražila da pozove nekoga, kako bih mogla da pričam sa doktorom, ili eventualno majkom… Zamolila sam ga samo da pozove nekog, nije pobjegao – navela je Kulićeva.

– Da li si srećna i da li si sigurna da želiš dijete sa Bebicom? – pitala je Krasićeva.

– Jesam srećna, jesam sigurna, ali me zanima šta će mama i tata reći… Meni je to jako važno. Plašim se, snimala sam nogu više puta i ne znam da li to loše može da utiče na trudnoću… Najbitnije mi je da mi plod bude zdrav i da mi dijete bude zdravo. Sa Željkom kada sam bila trudna, bila sam ovdje, svojom voljom naravno i tada nisam pila nikakve medikamente… Trudila sam se oko svega, jela sam zdravo, zato je Željko takav kakav jeste… – govorila je Miljana.

– Bebica zna u kakvom si zdravstvenom stanju, da li misliš da je licemjerno od strane njega da radi na tome? Kako se ti osjećaš sada? – nastavila je Milica.

– Kako da ti objasnim… Nismo vodili računa jer smo mislili da se to neće desiti. Mislim, vodili smo računa, vjerovatno se omaklo. Vjerovatno smo to i želili, ali kasnije, ne sada… – zbunila se Kulićeva.

– Možeš li iskreno da nam kažeš, zašto je Bebica želio da napusti Zadrugu, malo prije nisi bila iskrena? – nastavila je Krasićeva.

– Možeš da pitaš, tražila sam da dođe neko da se konsultujem sa nekim, uplašena sam. Željela sam poziv sa majkom, sa doktorom… Stvarno bih voljela da znam šta misli moja mama… On se nije uplašio, presrećan je cijeli dan… I ja bih srećna ali me šok i dalje drži, jer ne znam da li ću moći da održim trudnoću – odgovorila je Kulićeva.

– Tvoja majka se oglasila na ovu temu, pričala je sa njim o mogućem scenariju, dala mu je određenu zaštitu, da li misliš da je to namjerno uradio ili postoji neki drugi razlog? – govorila je Milica Krasić.

– Hvala ti što si mi ovo rekla, znam da vi sa Pink.rs-a, uvijek govorite istinu. Meni je mama to govorila i kad sam bila kod kuće. Željeli smo da prvo on sve završi sa svojom porodicom, da više nema ni jedan problem sa djecom… Nikada ne bih mogla da budem sa njim a da znam da ne želi da viđa svoju djecu, to mi je bilo na prvom mjestu kad izađemo odavde… – izjavila je Miljana.

Detaljnije možete pogledati u videu ispod.

