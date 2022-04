“BIT ĆEŠ TUŽEN!” ZADRUGAR ZAPRIJETIO MILANU MILOŠEVIĆU: Voditelj uzvratio, Dejan mu odmah odbrusio

Naime, njemu se nisu dopala Milanova pitanja, iako je voditelj nekoliko puta naglasio da su to pitanja gledalaca, a ne njegova, piše Blic.

Očigledno je Nenad na sve načine pokušavao da se “opere” tokom emisije i tom prilikom najavio da će tužiti Milana Miloševića.

– Moj advokati imaju punomoćne, tim od 9 njih i oni će se pozabaviti svime ovime. Ti ćeš morati biti tužen, pa ćeš ti na sudu reći ko su izvori. Advokati će da te tuže. Mora da ide preko Milana, jer je on to sve iznio – istakao je Nenad, a onda se na to nadovezao Milan Milošević koji mu je ironično odgovorio.

– Znam kakva je procedura, jedva čekam. I treba da se boriš za pravdu. Morat će Fejsbuk da tuže, ne mogu da slušam ove budalaštine, čovjek laže naciju, a onda priča o nekim tužbama – kazao je Milošević na čega su se svi zadrugari nasmijali, jer su shvatili da Bebica nije u pravu.

– Ovo su pitanja gledalaca, nije ih Milan postavljao – dodao je Dejan Dragojević na kraju konverzacije.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

