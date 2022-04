“PSIHOPATO, ŽENA TI SE J**ALA U RIJALITIJU” Brutalne prozivke Dejana Dragojevića – “Prodao si PORODICU!”

U toku emisije “Gledanje snimaka” zadrugari gledaju kako Aleksandra Nikolić zamjera Dejanu Dragojeviću što joj je slomio jaja o glavu:

– Ona se žalila kako je ja stiskam, ja sam joj rekao da ne može tako da se ponaša – rekao je Dejan, piše Srbija danas.

– Ja sam mu rekla da me pusti, to je budalaština. Ostalo je razmatranje. To je bila šala, ja sam htjela da ga gađam jajetom, a njemu je to smetalo, pa sam ga ja ogrebala i on se naljutio – rekla je Aleks.

– Meni nije jasno što ti pričaš to, odakle Dejanu ideja da je udara jajetom po glavi – rekao je Miki.

– Meni je bilo do sprdnje, šta ja da radim što njoj nije – rekao je Dejan.

– Ja ne želim da njega predstavim kao nasilnika. Nije on nasilnik nikada bio, evo ja sam ološ, on nije. – dodala je Aleks.

– Ma čovječe ti si psihopata, namjerno si je ponižavao iako joj nije bilo do toga. Ti si bre imao sirće kada te je žena ostavljala. Ti si dečko pogan, čim nije kako si ti zamislio haos. Koje kvalitete si pokazao u rijalitiju? Žena ti se je*ala u rijalitiju, nemaš prijatelje – govorio je Miki.

– Ja sam iskren – rekao je Dejan.

– Ma šta si ti, ti si veće g*vno prema meni. Prodao si porodicu, prodao si mamu, tatu, brata, prodao si Sandru, Đedovića i Frana, okrenuo si im leđa, tebi majka došla poslije dvije godine, a ti pitaš: “Gdje je Tedi” – vikao je Miki.

– Meni svi udarate na porodicu, ti si imao nanogicu, nasilnik si – rekoa je Dejan.

– Ja sam nasilnik, a ti si psihopata, tebi je bitno samo da opereš sebe. Najveći si prevarant, ponižavao si i Anđelu. – rekao je Miki.

– Ma hajde na cuclanje. Ja nisam jeo danima, a on mi prebacuje to. Njemu se titraju mu*a ovdje. On je mene vrijeđao, a on je tukao i žene i oca – vikao je Dejan, piše Srbija danas.

U video – prilogu pogledajte detaljnije:

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari