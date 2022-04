OVO JE NAJBOLESNIJA ZADRUGA! Janjuš nakon diskvalifikacije OSUO PALJBU: “DNO DNA!”

Marko Janjušević Janjuš govorio je o Zadruzi 5, iz koje je pobjegao prije nekoliko nedjelja.

– Ovo je najbolesnija Zadruga, ja mislim da ne postoji bolesniji rijaliti ikada i bolesniji ljudi od ove sezone, ovo je nešto neviđeno. Ja sam jednom dao komentar – mislim da su predlagali ovakav scenario Željku Mitroviću ovakav kakav se sada dešava, on bi rekao ”ljudi da li ste normalni”. To su tako bolesni ljudi, situacije, da ti se život smuči. Ja znam da sam i ja pravio razne greške, ali sve to je bilo spontano da kažeš, ovo je dno dna – iskren je Janjuš u emisiji “Minsko polje”, a onda se dotakao Nenada Macanovića Bebice:

– Evo da kažem počet ću malo više da komentarišem javno i bavim se time, jednostavno kada vidim ko sve uzima pare od ovih Jutjubova, šta pričaju, voze neke Poršee, Ferarije, što ja ne bih to krenuo. Bebica će mi biti u ova tri mjeseca jedna od glavnih tema i moj prvi gost,, ja većeg idiota nisam vidio u životu, ja ne znam kako on misli da se vrati kući, da pogleda majku u oči, ja mislim da on više komšija neće nikome biti ni u Srbiji, a kamoli negdje drugdje – priča Janjuš koji dodaje:

– Zamisli zaljubiš se u Miljanu Kulić i dođeš u rijaliti, u MIljanu Kulić se zaljubiš koja ne zna gdje je i ti sad pričaš da si zaljubljen, udaraš glavom u zid, padaš u nesvijest, bježiš, trčiš, zamisli ti kakav je to idiot, sa kakvim sam ja idiotom bio u rijalitiju. Bebica institucija Srbije, zamisli da se biju momci oko Miljane Kulić, zamisli kakvi su to idioti. Ja gotivim Zolu, on se sr*da, ali zamisli lik koji ima dvoje djece došao u rijaliti sa Miljanom i kaže ovo je moja ljubav, ona kaže moja bebica, zamisli ti koji je to psihijatrijski slučaj. Kao vozi Q8, gradi zgrade, Bog te je*ao kakav debil.

Janjuš nije krio šokirantost Bebicinim ponašanjem, te se nije zaustavljao sa pričom o njemu.

– Čovjek je ušao i gura kolica, mjesec ipo dana čovjek ne spava, Miljana puši 6 pakli na dan, to je 120 cigareta i ti 120 puta treba da ideš da tjeraš kolica, da je skidaš, nosiš, spuštaš u kolica i tako na svakih 6 minuta, u wc ide po 27 puta, čovjek je psihopata, piše Srpski Telegraf.

