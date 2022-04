ŠOK DETALJI HAPŠENJA RUŽICE VELJKOVIĆ: Policijski psi je nanjušili, UPERILI LAMPE u njih, a onda je nastao HAOS u Diznilendu!

Bivša učesnica rijalitija “Parovi” koja se trenutno povukla iz medija nekada je važila za veoma divlju i razuzdanu djevojku koja je obožavala adrenalin i avanture.

– Nikada se nije hvalila putovanjima ni avanturama koje je doživela, ali njena prijateljica je odlučila da otkrije neka interesantna dešavanja iz njihovih zajedničkih putešestvija. Ružica i ja se poznajemo desetak godina, upoznale smo se kao tinejdžerke i svašta smo prolazile zajedno. Ona je bila divlja i nesputana, baš kao što je i danas. Njena energija je nepobediva u svakom smisli. Tamo gde ona uđe, tu više ne postoji niko drugi. Uspevala je da zaseni sve oko sebe. Zbog toga je devojke nikada nisu volele. Momci su gledali samo u Ružicu, a ne u njih. Nije znala da se nosi s tim, nije znala da ćuti. Nikome nije ostajala dužna i svakome je odgovarala kada ju je popreko pogledao ili imao loš komentar za nju. Zato je često upadala u probleme, a bilo je momenata i da se tukla sa devojkama. Letelo je perje kada Ruki dohvati da čupa. Bilo je i slupanih noseva, odvaljenih noktiju i slično. Ipak, nikada neću zaboraviti naše putovanje u Pariz, u Diznilend, pre nekoliko godina – počinje prijateljica bivše učesnice „Parova“ za Rijaliti dodatak Srpskog telegrafa.

– Ružica je te godine odnijela pobedu u „Parovima“ i uzela je lijepe pare. Imala je želju da poseti Diznilend, to je neka želja iz detinjstva, nešto o čemu je sanjala. Ubeđivala je mnoge drugarice, ali nijedna nije mogla da ide. Pozvala je mene i ja sam odmah pristala jer sam imala želju da vidim sve to. Ona je platila sve, nisam mislila ni o čemu. Upustile smo se u avanturu i sve je izgledalo savršeno. Stigle smo u Pariz, hotel nam je bio baš blizu Diznilenda. Taj park se prostire na 200 hektara zemljišta, znate li vi šta je to, to je otprilike petina Pariza. Mi smo se tamo izgubile. Ružica je bila nezaustavljiva. Letela je na sve što je okom videla. Slikala se i snimala. Ma kao deca smo bile. Stigle smo tamo ujutru i nismo ni osetile kako vreme brzo leti i da je već veče i vreme da se polako napušta Diznilend. Bilo je blizu 23 časa i svuda se čulo obaveštenje da se polako krećemo ka izlazu. Ružica je imala drugi plan – nastavlja prijateljica kontroverzne starlete i manekenke, a onda nam priča i u kakvu su nevolju njih dvije zapale zbog njene nepromišljenosti.

– Bile smo u mini-teatru, kao pozorištance s prelijepom scenom gdje su bili svi Diznijevi junaci. Ružica me je povukla za ruku i zavukle smo se iza scene, Tamo gdje su zavese, gdje nas golo oko ne vidi ili smo mislile da nas ne vidi. Htjela je da zanoćimo u Diznilendu i da ujutru opet krenemo u razgledanje. Međutim, obezbeđenje s psima nas je našlo negde oko jedan posle ponoći. Nastao je haos. Uperili su svetla u nas. Gledali su nas kao prestupnike, što i jesmo bile tog momenta. Naravno, privedene smo, odvezla nas je policija. Znali su da nismo imale nameru da uradimo ništa loše, ali svakako smo prekršile zakon. Bio je užasan osećaj da smo uhapšene. Policija je bila strašno ljubazna, kao da smo negdje u hotelu s pet zvijezdica. Vraćene smo u hotel poslije nekog vremena. Međutim, zbog svega smo propustile i let i nastao je opšti metež i haos oko povratka kući. Nismo se nervirale, imale smo prelijepo vrijeme i pravu avanturu za pamćenje. Nemamo slike jer su nam iz obezbjeđenja, nažalost, sve obrisali, piše Kurir.

