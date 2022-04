“UDARILA JE NA TEŠKO BOLESNO DIJETE!” – Dalila je NAJVEĆE ZLO koje postoji, OVO je uradila MOJOJ ŽENI!

Mladen Vuletić, nekadašnji rijaliti učesnik, progovorio je o onima koji su trenutno u “Zadruzi”, pa tako i Dalili Dragojević.

Mladen Vuletić je na početku naveo ima li istina da će ući u rijaliti.

– Nema od toga ništa, ja sam što se tiče rijalitija penzionisan do daljnjeg – poručio je za “Svet”.

Dalila je plakala na dan vaše svadbe, mnogi su posumnjali da je tužna što si se oženio…

– To su gluposti, neću tu ženu da komentarišem.

Zbog čega ona sebi dozvoljava svakodnevno ponižavanje zbog Cara?

– Sve za kadar, sve za popularnost. Ne mogu da steknu popularnost na drugačiji način sem da prevare muža, i da diraju bolesnu djecu.

Koju bolesnu djecu?

– Mojoj Jeleni je pljuvala brata koji ima Daunov sindrom samo da bi došla u prvi plan. Svima je dirala mrtve, pokojne, na sve je spremna. Kako ona drugačije da ispliva u prvi plan. Pa nije ona neafirmisana rijaliti učesnica, pa da ne bira sredstva da se istakne. Ako treba sa petoro muškaraca da bude da bi bila u centru pažnje, biće.

Je l to samo zbog kadra ili zbog para?

– I zbog kadra i zbog svega, to je najgora osoba koja postoji na svijetu, najveće zlo. Ona je jednostavno bolesna žena.

Je l’ Dejan Dragojević dobro prošao?

– Ma, ne znam, brate, ne bih ni njega da komentarišem jer ko je spreman da promijeni vjeru, taj je spreman na sve pa i da se pomiri sa tom istom ženom.

Vesna Rivas vam je prijateljica, kakvu budućnost vam je predvidjela?

– Vesna nam je rekla da smo sudbinski spojeni, puna kuća djece, velika kuća, veliko imanje i tako. Do sad mi je uvijek sve pogađala, ne sumnjam u nju što se tiče tih vidovitih stvari.

Je l’ vam rekla da se čuvate nečeg?

– Nije, rekla nam je da imamo zaštite neke, ozonske omotače u svakom slučaju neće ništa da nam bude.

Je l’ vjeruješ u vradžbine i magiju?

– Samo Vesni vjerujem. Ja sam vjernik ne vjerujem u te vradžbine niti ih se plašim. Vesna mi je stvarno mnogo toga pogodila. Prije doktora je vidjela da mi je pokojna majka bolesna.

A Miljana i Bebica, kakav su spoj?

– Ma, on je dečko debil, i on i onaj Zola. Svako ko uđe u ozbiljnu vezu sa Miljanom Kulić stvarno nije normalan, mora da mu fali neka daska u glavi.

Djeluje da je baš zaljubljen u nju…

– Šta god da pokušava sa njom nije normalan.

Priča se da je prevarant, predstavlja se kao neki invesitor, ali izgleda da nije. Znaš nešto o tome?

– Ko bre investitor? Pa on ne umije baraku malu da napravi. On je jedan lažov i prevarant.

Čudno da to Marija nije primijetila, hvali zeta…

– Ona se mlada udala, nije prošla tu uličnu školu pa da procijeni. Oni od Miljane samo novac hoće.

Misliš da iskorišćavaju sopstvenu kćerku?

– Šalju je bolesnu u rijaliti zbog para, ona im je napravila i kuću i sve i apartmane na Zlatiboru da Marija ima šta da izdaje.

Kako komentarišeš Ivana Marinkovića koji svoju djecu i ne viđa? Pitam to jer uskoro i sam treba da postaneš otac…

– Ma on je debil, ja to ne mogu da komentarišem. Ja svaki dan gledam Jeleni stomak koliko skače, koliko je porastao, sad je već skoro peti mjesec. Rekli su nam da je djevojčica ali Jelena i dalje misli da je muško. Jedva čekam da se porodi da vidim na šta će to naše dijete da liči. Stalno pričamo o tome, čitamo, pripremamo se, baš sam uzbuđen. Kod Crnogoraca važi ono prvo pa muško, ali ja se baš radujem što će biti kćerka, baš mi je svejedno – zaključuje Mladen u razgovoru za “Svet“.

