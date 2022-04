DEJAN SE ODRIČE SVEGA ŠTO IMA VEZE SA NJEGOVOM PORODICOM: Iznio detalje iz PRIVATNOG ŽIVOTA po prvi put?!

Sinoć tokom “Pitanja gledalaca” Dejan Dragojević ponovo “digao prašinu” oko teme promjene njegove vjere, s obzirom na to da se već 10 mjeseci spekuliše da je prešao u islam, on je svojim postupkom podgrijao sumnje da je to zaista istina, piše Srbija danas.

Dejan je izjavio a ne želi da obilježava očevu slavu. Miki Đuričić se pobunio i prvi mu skrenuo pažnju da dodatno podgreva temu mijenjanja vjere, u očima gledalaca.

– Ne znam šta se dešava napolju, znam da se spekuliše sve i svašta, i ovdje mi daju imena, pošto je slava moje porodice, nisam nikad slavio, tata i stric slave, ne bih želio da mi išta šalju, ne bih želio ni da se obilježi ništa ovde, neću da mi iko prebacuje, ako nisi pet godina što si sad – govorio je Dejan.

– Neću niko da mi čestita, to je od tate, možete mi tati čestitati. Neću da se rijaliti bazira na to, jer znam da se napolju dosta stvari bazira na tome. Neću da se u rijalitiju pominje vjera, da neko kaže da sam promijenio, pa da se perem.

– Ma ako jesi, kaži, ako nisi, kaži nisam i gotovo, ne treba dodatno da podgrijavaš sumnju. – govorio je Miki, pa je za vrijeme reklama pričao sa Miljanom Kulić i Lazarom Čolićem:

– Ma sam daje sumnju da jeste promijenio vjeru – rekao je Đuričić.

Detaljnije u videu ispod.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari