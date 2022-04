“ŠLJAMU LJUDSKI, DJECA TE GLEDAJU!” – Brutalni sukob DALILE I CARA – priznala da je sve vrijeme LAGALA

U toku je porodičan sastanak na temu međuljudskih odnosa, koji je Veliki šef naredio da se održi, piše Srbija danas.

Ovonedeljni vođa Anđelo Ranković je rijč dao Jovani Tomić Matoroj, koja se požalila na odnos sa MC Aleks i Dalilom Dragojević.

– Jednostavno, svi znaju da ja imam emocije prema MC Aleks, to nije strano. Takođe, znaju da sam posesivna. Ja ovdje, za razliku od vas, svaki put ustanem i kažem šta ja želim. Smeta mi da neko mom prijatelju ne misli dobro, namjerno koristi situciju da me “čika”. Suludo je da ispada da sam ja lažov. Boli me uho šta rade drugi parovi, ja volim sebe i ja poštujem sebe. Ja kažem da moji prijatelji su koji su me kudili, su veći prijateji nego Aleks. Ja osjećam potrebu da pričam sa Dalilom. To što ljudi govore crni sto da pričaju u množini. Dalili mogu da zamjerim sve, i ona to zna. Njen život njena stvar. Ona je moj drug, za ostalo me briga. Mene niko ovdje ne dira. Koliko god, naravno da se nađem prozvanom za te neke stvri. Ovo mi je, neću ni da komentarišem – rekla je Matora.

– Ženo to je u dugovima! Vidjet ćeš kako ćeš proći! Pi*ko kockarska, alkoholičaru, šljamu ljudki! Djeca ti gledaju kući – Rekao je Ša.

Imala sam potrebu da padam na šarm. Ono što ne možete da kažete muškarcima onda kažete za njihove bivše. Više nisam u fazi da vidim da će se to nastaviti. Vidim samo sebe u ogledalu. Ljudi su mi objasnili kako treba da se ponašam u tim trenucima. Od danas gledam samo sebe i ne zanima me ko šta radi u kući. Ne vraćam se na to, više me ne interesuje. Ja radim sve transparentno, a ti radiš tajno! On mene više ne interesuje. “Poštedi me da ne ulazim u konflik”, to mi je govorio. Gdje je Dalila bila kada je bila u apartmanu, ti si se žalio za to. Ja sam ustala ovdje da pričam o svojim promjenama. Valjda su shvatili da je to moja ironija, da je mene njega žao. Mene je previše sramota što se sve ovo desilo. Filip koji je poznat po je*činama i sad na osnovu mene ima težinu. Ne može da mi kaže da ne bih ja bila zanimljiva da nije bilo njega – rekla je Dalila.

– Evo, vrlo jasna situacija, ona se boji mene – rekao je Car.

– Gdje nestade ta ljubav? – upitao je Đedović.

– Postoji ta ogorčenost i sve to – rekla je Dalila.

