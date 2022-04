“BERMUDSKI TROUGAO ZADRUGE!” ŠOK ZA SVE – Novi vođa izabrao OVONEDELJNE POTRČKE! Ona ODBILA da ide bez NJEGA

Ovonedeljni vođa Anđelo Ranković izabrao je potrčke koji će ovu nedelju provesti u izolaciji.Neka ustanu Mensur i Ana Jovanović, Marijana i Osmakčić, Anđelo i Matejam Nevena i Zola. Od Mensura i Ane ništa, Osmakčić i Marijana opet će biti nečega, ona je spremna da prelazi 800 puta preko nekih stvari. Marko ima neki vajb sa Marijanom i vraćaće se kad nije zadovoljan u odnosu sa Viktorijom. Anđela i Mateja su obnovili kontakt, ali nema potrebe za izolacijom, mogu da sednu – pričao je Anđelo.Nisam video Minu, neka ustanu ona i Mensur. Zola oiže da sedne, sa Nevenom je gotovo sve. Osmakčić i Marijana će kad-tad nešto, ne treba im izolacija. Što se tiče Mine i Mensura, jako zanimljiva tema, ali bilo bi nezanimljivo jer bi on gledao u zid i trudio se da dokaže da ga ništa ne interesuje. U izolaciju će ići par koji čini Bermudski trougao, nešto što nije razjašnjeno. Miljana ide u izolaciju sa Zolom, a pošto si povređena ja ću ti pomoći da odeš i da se vratiš. Ovo je najinteresantnija tema sada. Sve što je nerazjašnjeno, može da bude. Neka dokaže koga voli, ovo je njhen najteži izbor – nastavio je Anđelo.Nisam iznenađena, mislila sam da će Mensur i Mina ili Zola i ja,piše Srbijadanas Prošle nedelje sam bila raspoložena za sprdnju, više neću od sebe da pravim bolesnicu. Bazirana sam na druge odnose, od sebe da pravim budalu neću. Nenad će ići sa mnom u izolaciju, bez njega ne idem. Što se tiče treće strane neću da je konstatujem, obećala sam Nenadu. Nekome je možda nelogično, ali ja ne želim komunikaciju sa nekim ko priča da kupuje mir sa mnom. Dok sam se igrala, igrala sam se, ali videla sam da ponižavam sebe. Nenad i ja nećemo imati intimnse odnose, mislim da je glupo i ružno, ne jer je samo to Zola. Nismo životinje, izdržaćemo do petka, ako ne budem nominovana od strane zadrugara – pričala je Miljana.Evo šanse da dokažeš da je to stvarno tako – dodao je Ranković.

