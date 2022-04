OGLASILA SE SESTRA ALEKS NIKOLIĆ: Evo šta je rekla za Dejana, “ZNAM SAMO 1 STVAR..”

Nakon što je veza Dejana Dragojevića i Aleksandre Nikolić postala nikad turbulentnija, oglasila se zadrugarkina sestra Jelena koja je iznijela svoje mišljenje o njihovoj ne tako stabilnoj vezi.

– Svaka njihova svađica mi je slatka jer oni su mi preslatki oboje. Ja u njihovim svađama ne vidim nikakvu zlobu ili lošu namjeru jedno prema drugom – rekla je Jelena, pa dodala:

– Ja razumijem Dejana kada joj kaže da mora da se sredi kada izađe jer dečko kreće sve od nule. Ona tu njega ne razumije, šta on pokušava da kaže, pa joj iz tog razloga govori: “Ok, ja ću sve sa tobom da napravim i stvorim, sutra ćeš da me šutneš i ja opet ostajem bez ičega.” Oni su preslatki i znam da će ostati do kraja rijalitija zajedno, a voljela bih i poslije rijalitija da budu zajedno – izjavila je Aleksandrina sestra Jelena za Pink.

Facebook komentari