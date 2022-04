KAD POGLEDA U DALILU NIJE MU DOBRO: Zadrugar “URNISAO” Dejana – Dragojević zapijenio od bijesa

U toku emisije “Pitanja novinara” došlo je do svađe Mensura Ajdarpašića i Dejana Dragojevića, a Ajdarpašić je udario “nisko”, pa pomenuo Dalilu u svađi sa Dejanom, piše Srbija danas.

– Ovdje se radi o stvarima koje su logične a kojima se malo govori. Jasno mi je da Mića ne cijeni svoje prijatelje, to smo vidjeli – započeo je Mensur.

Mensur je neko ko svoj odnos nije završio kako treba! Ona našla dečka on patio, sad vuče repove! Ja sam sa Daliliom imao šta sam imao, rastavio se ovdje i sve smo riješili! Mensur nije sa Minom završio jer nije ni pričao! Dalila i ja se ne gledamo, a on se očijuka sa Minom! – govorio je Dejan.

– Ali kada je vidiš prevrne ti se utroba! Vidimo svi kako izgledaš kada je pogledaš, druže! Promijeni ti se faca! Sve smo vidjeli! Ja sam rekao da je ne volim i da nikada neću biti sa njom, ti bi se sa njom pomirio na keca, ali ne možeš – nastavio je Ajdarpašić.

– Ja nikada nisam rekao da sumnjam! Da li me je neko čuo? Imam i ja prava na to ali to ne radim! – vikao je Dragojević.

